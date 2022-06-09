После ротации батальонов США сохранит усиленное присутствие — заявил Рупшис

«Я не хочу говорить за военное руководство США, но они гарантировали, что это будет подразделение, которое, как вы упомянули, сможет действовать самостоятельно или быть «боеспособным»», — добавил он.

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

Это подтвердил и посол США в Литве Роберт Гилкрист.

«Я думаю, что да, подкрепление останется. Я знаю, что размещение здесь американских военных, наших войск весьма полезно. Это дает им возможность не только воспользоваться этим впечатляющим полигоном для учений, но и потренироваться с союзниками по НАТО и литовскими коллегами», — сказал. Гилкрист.

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

Рупшис сказал, что новое подразделение США размером с сухопутный батальон будет готово осуществлять «не только сдерживание, но и, при необходимости, боевые действия, т.е. защищать Литву вместе с нами».

«На присутствие батальона надо смотреть комплексно: за этим батальоном у нас огромный потенциал США в других измерениях, то есть ВВС, Ракетные войска, у нас есть флот, который придет на помощь батальону и присоединится к нему, будет с нашими национальными силами», — сказал командующий литовской армией.

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

По его словам, присутствие батальона США на ротационной основе по сути «то же самое, что и постоянное присутствие элемента сухопутных сил США в Литве».

В конце мая начался процесс смены дислоцированных в Литве ротационных сил США, сообщили в армии.

Тогда прибыли первые военные из 1-го батальона 66 бронетанкового полка 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии армии США с техникой: М1А2 Abrams, боевыми машинами пехоты Bradley, бронеавтомобилями.

Батальон, обычным местом дислокации которого является Форт-Карсон в Колорадо, (США), заменит военных тяжелого батальона США 3-66, дислоцированных в Литве с осени прошлого года, и военную технику, доставленную в начале их ротации.

Военные Сухопутных войск США в странах Балтии и Восточной Европе ротируются с весны 2014 года в рамках резолюций Сухопутных войск США по Восточной Атлантике.

Тем самым США демонстрируют свою приверженность коллективной обороне союзникам, обеспечивая безопасность после агрессивных действий России в Украине.

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