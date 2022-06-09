После ротации батальонов США сохранит усиленное присутствие — заявил Рупшис

На фоне происходящей в четверг церемонией смены американского военного контингента в Литве, эта страна сохранит дислоцированные здесь дополнительные силы до тех пор, пока этого не потребует ситуация с безопасностью, заявил командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.
«Утверждается, что решение США состоит в том, чтобы сохранить те же дополнительные возможности с боевой группой, включая артиллерию, огонь с закрытых позиций и противовоздушную оборону, до тех пор, пока ситуация с безопасностью будет требовать такого присутствия», — заявил в Пабраде журналистам глава ВС Литвы, участвовавший в церемонии смены флага американских ротационных сил.
«Я не хочу говорить за военное руководство США, но они гарантировали, что это будет подразделение, которое, как вы упомянули, сможет действовать самостоятельно или быть «боеспособным»», — добавил он.
Это подтвердил и посол США в Литве Роберт Гилкрист.
«Я думаю, что да, подкрепление останется. Я знаю, что размещение здесь американских военных, наших войск весьма полезно. Это дает им возможность не только воспользоваться этим впечатляющим полигоном для учений, но и потренироваться с союзниками по НАТО и литовскими коллегами», — сказал. Гилкрист.
Рупшис сказал, что новое подразделение США размером с сухопутный батальон будет готово осуществлять «не только сдерживание, но и, при необходимости, боевые действия, т.е. защищать Литву вместе с нами».
«На присутствие батальона надо смотреть комплексно: за этим батальоном у нас огромный потенциал США в других измерениях, то есть ВВС, Ракетные войска, у нас есть флот, который придет на помощь батальону и присоединится к нему, будет с нашими национальными силами», — сказал командующий литовской армией.
По его словам, присутствие батальона США на ротационной основе по сути «то же самое, что и постоянное присутствие элемента сухопутных сил США в Литве».
В конце мая начался процесс смены дислоцированных в Литве ротационных сил США, сообщили в армии.
Тогда прибыли первые военные из 1-го батальона 66 бронетанкового полка 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии армии США с техникой: М1А2 Abrams, боевыми машинами пехоты Bradley, бронеавтомобилями.
Батальон, обычным местом дислокации которого является Форт-Карсон в Колорадо, (США), заменит военных тяжелого батальона США 3-66, дислоцированных в Литве с осени прошлого года, и военную технику, доставленную в начале их ротации.
Военные Сухопутных войск США в странах Балтии и Восточной Европе ротируются с весны 2014 года в рамках резолюций Сухопутных войск США по Восточной Атлантике.
Тем самым США демонстрируют свою приверженность коллективной обороне союзникам, обеспечивая безопасность после агрессивных действий России в Украине.
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