После скандала А. Шукста покидает пост советника А. Дулькиса

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С поста советника министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса по вопросам коммуникации уходит Айсте Шукста, сообщило ведомство в понедельник.

«Сегодня я увольняясь с поста советника министра А. Дулькиса. Я беру на себя ответственность за имеющиеся и возможные последствия, которые вызвали принятые мною решения в сфере коммуникации министерства здравоохранения», – отметила советник в пресс-релизе.

На минувшей неделе в адрес министерства звучала критика, когда выяснилось, что оно собиралось заплатить продюсерам за передачу «Иные разговоры», в которой участвовал советник общественный советник министра, хирург Эдгарас Куликаускас, известный под псевдонимом Циничного хирурга.

Сам спикер сказал, что не знал о сделке, это подтвердили и организаторы передачи.

Когда возник скандал авторы программы и министерство сообщили, что за программу не заплатят. С налогами она должна была стоить 12 тыс. евро.

А. Шукста начала работу в команде политического доверия министра в середине декабря прошлого года, когда А. Дулькис стал министром.

Она пришла в Министерство здравоохранения из Госконтроля, которым раньше руководил А. Дулькис.

Там она также работала в сфере коммуникаций. Она также работала в отделе кадров фармкомпании Forans, исполнительным продюсером в компании Telekoms TV, уполномоченным представителем телекомпании T Link sprl.

А. Шукста получила степень бакалавра журналистики в Клайпедском университете.