После событий у сейма СМИ Литвы осуждают применение насилия против журналистов

Понимая, что основой доверия к СМИ являются независимость, справедливость, беспристрастность, профессионализм, журналисты безостановочно в течение всего дня готовили статьи, репортажи, выходили на связь с места события. Во время протеста литовские СМИ задали вопросы сотням собравшихся, объективно и беспристрастно подавали обществу информацию, которую собравшиеся участники протеста хотели довести до сведения общества.

Мирный процесс вечером перерос в беспорядки, во время которых коллег-журналистов толкали, закрывали им камеры, портили рабочее оборудование, называли их «крысами» и другими нецензурными словами. Но даже в таких условиях представители СМИ оставались до окончания беспорядков, поэтому пострадали: в них летели бутылки, камни. Вчера после 17 час. несанкционированный митинг у сейма перерос в беспорядки. Насилие, имевшее место во время митинга, постыдно, низко и противоречит всем принципам демократии, а также праву информировать общество. Такие инциденты вредят не только демократии Литвы, но и имиджу Литвы в мире.

Вчерашние события показывают, что работа журналиста небезопасна, особенно когда толпа видит в СМИ врага, когда не понимает принципов объективной журналистики, когда не способна выразить словами свою позицию по вызывающей сомнения теме, тогда толпа прибегает к насилию. Обвинения в том, что журналисты якобы спровоцировали беспорядки – безосновательны и лживы. Журналисты с утра делали свою работу, но из-за этого подверглись нападению и пострадали. Выпады против представителей СМИ – это стремление запугать общество, поставить под угрозу безопасность общества, общественный порядок. Это подлежит осуждению и должно быть остановлено, потому что деятельность участников беспорядков не является образцом гражданственности и свободы слова.

Мы осуждаем применение как физического, так и эмоционального насилия против журналистов. Просим полицию обратить внимание на безопасность журналистов, так как работа журналистов в демократическом государстве очень важна. Только так общество может увидеть происходящие процессы, получить профессиональные, неискаженные новости. Однако СМИ Литвы не остановятся и будут работать, потому что мы работаем на благо Государства, на благо общества, которое понимает ответственность за Государство».