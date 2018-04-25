default image
С.Сквярнялис: сокращение уровня бедности настраивает оптимистично

Подробнее...
default image
Продовольственный кризис из-за пандемии угрожает 27 странам

Подробнее...
default image
Грета Тунберг получила один миллион евро за борьбу с изменением климата

Подробнее...
default image
Г.Науседа присвоил звание бригадных генералов Р.Балтренасу и М.Степонавичюсу

Подробнее...
default image
Ограничения продажи алкоголя в Литве не сократили его употребление

Подробнее...
default image
Лондон предоставит спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем

Подробнее...
default image
Трамп получил $20 млн во время своего первого виртуального сбора средств

Подробнее...
default image
Политики Литвы призывают к санкциям ЕС в отношении властей Беларуси

Подробнее...
default image
Франция разрешит Huawei запустить сеть 5G

Подробнее...
default image
Рассматривается возможность учредить должность вице-премьеров в Литве

Подробнее...
default image
В некогда победившей COVID-19 Черногории объявили эпидемию

Подробнее...
default image
После соглашения саммита ЕС по фонду восстановления дискуссии переходят в сейм

Подробнее...
default image
ЕС выделит странам-кандидатам на вступление 12,6 млрд евро

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: Европе следует привлекать США в вопросах безопасности

Подробнее...
default image
За минувшие сутки в Литве подтверждены 2 новых случая коронавируса, общее число – 1951

Подробнее...
default image
В России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Подробнее...
default image
За ночь не удалось восстановить работу электронной системы здравоохранения e.sveikata

Подробнее...
default image
Туристы назвали самый опасный вид транспорта в период пандемии

Подробнее...
default image
Щедрую субсидию ЕС Литве нужно будет должным образом использовать – экономист

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Литва – за принцип верховенства права при распределении средств ЕС

Подробнее...
default image
Главный эпидемиолог: этот год из-за угрозы коронавируса не годится для путешествий

Подробнее...
default image
Германия планирует запрет на въезд в страну

Подробнее...
default image
Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до 1 сентября

Подробнее...
default image
В связи с закупкой реагентов на 5 млн евро ССР подозревает главу POLA Ш. Нарбутаса

Подробнее...
default image
Г.Науседа: Единство ЕС победило, приоритет – "зеленая" экономика и цифровизация

Подробнее...
default image
Из-за сбоя e.sveikata аптеки просят по возможности отложить покупку лекарств по рецептам

Подробнее...
default image
В России принят закон о введении электронной визы для въезда

Подробнее...
default image
Появилась карта загрязнения Европы ядерными взрывами

Подробнее...
default image
Литва анализирует, сколько вакцин от COVID-19 потребуется, будет закупать вместе с ЕС

Подробнее...
default image
Конгресс США усилил санкции против СП-2

Подробнее...
default image
Из-за перебоев e.sveikata во вторник нет регистрации на пункты проверки на коронавирус

Подробнее...
default image
COVID-19: новые меры в Европе

Подробнее...
default image
ВОЗ: карантин неспособен остановить коронавирус

Подробнее...
default image
Работа e.sveikata должна быть восстановлена за сутки, рецепты будут выписываться от руки

Подробнее...
default image
Есть подозрения, что работники Vilniaus vandenys погибли от отравления газом

Подробнее...
default image
На саммите ЕС достигли соглашения по бюджету

Подробнее...
default image
Из-за перебоев в работе Реестрового центра нотариусы не могут обслуживать клиентов

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено два новых случая коронавируса, общее число – 1949

Подробнее...
default image
Саммит ЕС подготовил компромиссный проект фонда восстановления после пандемии

Подробнее...
default image
Главы ЕС достигли соглашения по фонду восстановления экономики и новому бюджету

Подробнее...
TOP,Новости,Сейм Литвы,Экономика

После соглашения саммита ЕС по фонду восстановления дискуссии переходят в сейм

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

После того, как руководители Евросоюза договорились о Фонде оживления экономики, дискуссии по нему в среду перенеслись в литовский сейм.

Парламенты стран ЕС в ближайшие месяцы должны определиться по вопросу о том, разрешать ли Еврокомиссии на международных рынках взять в кредит 750 млрд евро, чтобы на эти средства оказать помощь странам, пострадавшим от коронакризиса.  

«Средство оживления ЕС потребует изменения решения о собственных ресурсах и для этого необходимо не только единогласное одобрение стран-членов ЕС, но и ратификация согласно требованиям национальных конституций», – сказал BNS глава представительства Еврокомиссии в Литве Арнолдас Пранцкявичюс. 

По его словам, ЕК надеется, что это произойдет как можно быстрее, чтобы уже с первого января следующего года фонд мог бы начать действовать, и чтобы деньги могли поступить странам-членам. 

Комитет по Европейским делам сейма планирует рассмотреть этот вопрос в среду. По словам председателя комитета, «социал-трудовика» Гедиминаса Киркиласа, парламентарии выслушают мнения юристов по ратификации. 

Политик также сказал BNS, что новый план оживления экономики поможет не только Литве, но и всему ЕС «встать на ноги», после кризиса, вызванного коронавирусом.  

«Пакет оживления экономики очень важен, этот план направлен на «зеленую» экономику, цифровизацию, информационные технологи, большинство экспертов оценивают этот план как очень хороший. Если этот план будет осуществлен, то это будет действительно полезно, а риски –лишь теоретические и гипотетические»,  – сказал глава комитета BNS.

Лидер оппозиции, консерватор Габриэлюс Ландсбергис, в свою очередь, обратил внимание на то, что Литва своим бюджетом гарантирует долг и других государств, поэтому необходим внимательный контроль над расходами. 

«Мы не должны забывать, что это заимствованные деньги. Литовским бюджетом будет гарантирован и долг других государств – иными словами Литва также будет ответственна за те деньги, которые выделяются Италии и Испании», – сказал BNS Г. Ландсбергис.

«Поскольку это заимствованные средства, наша ответственность за разумное использование этих денег еще выше», – добавил лидер консерваторов. 

Принятое в Брюсселе решение о выделении помощи пострадавшим от коронавируса странам из общего кредита в размере 750 млрд евро — это исторический шаг в направлении углубленной фискальной интеграции ЕС. В качестве безвозмездной помощи странам будет выделено 390 млрд евро, остальные средства будут выделяться в виде кредитов. Из нового Фонда восстановления европейской экономики Литва должна получить 2,4 млрд евро субсидий и до 3 млрд евро кредитов. 

Европейские лидеры также утвердили бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере более одного триллиона евро. Его ратификация в сейме не требуется. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.