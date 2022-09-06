После того, как Трасс стала премьером СК, президент надеется на продолжение тесных связей

Науседа отметил, что высоко ценит сотрудничество между странами в сферах безопасности, образования и науки, культуры, развития экономических отношений и «поблагодарил СК за его лидерство в руководстве Объединенным экспедиционным корпусом и его вклад в укрепление безопасности Балтийского региона».

«В это сложное для всей Европы время, когда Украина переживает военную агрессию со стороны России, мы должны быть едины и сосредоточены, а также должны поддерживать Украину и ее народ, борющихся за свою свободу и фундаментальные демократические ценности», — говорится в распространенном офисом президента сообщении.

Премьер-министр Ингрида Шимоните и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис также поздравили нового премьер-министра в понедельник.

Королева Елизавета II во вторник попросила Трасс сформировать правительство СК, таким образом, Трасс официально стала новым премьер-министром страны.

Трасс сменила Бориса Джонсона, который ушел в отставку после серии скандалов и отставок из его кабинета.

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