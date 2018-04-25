После установки новых контейнеров в Висагинасе чище не стало

Просим жителей придерживаться основных принципов сортировки вторсырья. По вопросам надлежащей сортировки отходов всегда можно проконсультироваться у работников ЗАО «Ekobazė» (tel. 8 685 60 908, 8 652 29 325) или просмотреть информацию в Интернете http://gamtosateitis.lt/kaip-teisingai-rusiuoti-atliekas/.

Также напоминаем жителям, что строительные отходы (двери, окна со стеклами, обои, напольное покрытие, бетон и т. п.), сантехническое оборудование и его части, покрышки, опасные бытовые отходы, накопившиеся в городе, садовых и гаражных обществах, жители должны доставлять на площадку приема и временного хранения крупногабаритных и опасных отходов, расположенную на месте бывшей свалки (д. Скрителяй, ул. Дварветес, 1), информация по тел. 8 614 83 746. У жителей эти отходы принимаются бесплатно.

Оставленные у подъездов крупногабаритные отходы (старую мебель) по вторникам и четвергам, объезжая дворы многоквартирных домов, забирает ЗАО «Visagino būstas» (тел. диспетчера 8 612 07 852).

Следует отметить, что специалисты Отдела общественного порядка и пошлин начали проводить в городе и садовых обществах рейды по выявлению нарушений правил упорядочения отходов.

В садовом обществе «Pavasaris» в настоящее время процесс складирования отходов контролируется с помощью камер видеонаблюдения, благодаря чему уже установлены нарушители, составлено 7 протоколов об административных правонарушениях.

Уже в ближайшее время Отдел общественного порядка и пошлин с помощью оборудованных в городе стационарных камер видеонаблюдения ужесточит контроль за упорядочением отходов и на городских площадках сбора коммунальных отходов.

Напомним, что за ненадлежащее упорядочение отходов Кодексом административных правонарушений предусмотрен штраф до 600 евро.

Призываем жителей быть сознательными, активными и стремиться к тому, чтобы в городе были чистота и порядок. Если вы заметили нарушителя, сделайте фото. В случае, когда с помощью технических средств зафиксировать его действия не удается, достаточно предоставить данные о нарушителе и самом факте нарушения.

Информацию можно предоставлять по электронной почте v.tvarka_rinkliava@visaginas.lt и тел. 8 665 14 007, 8 616 40 650.

Просим горожан использовать полуподземные контейнеры по назначению, внимательно, с должной ответственностью сортировать бытовые отходы и таким образом заботиться об окружающей среде и экологии.

Информация администрации Висагинского самоуправления