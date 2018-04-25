После возвращения из Польши, Нидерландов, Исландии, Кипра, Турции — обязательная изоляция

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С понедельника для возвращающихся из Польши, Исландии, Турции,Исландии и с Кипра литовцев вводится обязательная двухнедельная самоизоляция, сообщил в пятницу Минздрав.

Иностранцы могут приехать из Польши и с Кипра, однако для них тоже обязательна двухнедельная самоизоляция. Приезд иностранцев из Нидерландов, Исландии и Турции запрещен, помимо предусмотренных кабмином исключений.

Из списка сильно затронутых коронавирусом стран вычеркнута Канада. По приезде оттуда литовцам не нужно самоизолироваться. Согласно предусмотренному кабмином исключению, иностранцы могут приехать из этой страны в Литву и им тоже не нужно самоизолироваться.

На сегодня без ограничений можно прибывать из Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Германии, Ирландии, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.

Самоизоляция необходима по приезде из стран, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 16 случаев на 100 тыс. жителей.

Показатель заболеваемости,в Литве за неделю повысился — с 5,7 до 7,6, однако Литва все еще остается в списке надежных государств.