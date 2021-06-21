После введения ЕС санкций для Беларуси экспорт удобрений через Литву может быть остановлен

По их словам, готовящийся пакет санкций в понедельник утвердили в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС. Пакет охватывает семь секторов экономики, в числе которых есть и торговля белорусскими удобрениями.

«Если это будет утверждено, транзит удобрений через ЕС и импорт в страны ЕС остановится», — сказал BNS один источник.

В Беларуси работает один из крупнейших в мире заводов удобрений — «Беларуськалий». Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт, пользуясь услугами Литовских железных дорог.

Удобрения «Беларуськалия» в Клайпеде грузит предприятие Biriu kroviniu terminalas (Терминал насыпных грузов).

Оставшись без удобрений «Беларуськалия», эти предприятия потеряют десятки миллионов евро в год.

Секторые санкции для Белоруссии готовят после произошедшего в мае инцидента, когда Беларусь направила в Минск летевший рейсов Афины-Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair и задержала оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что цель санкций ЕС — изменение политики режима Александра Лукашенко, а это возможно в результате экономического давления на Минск, которое ощутит и Россия.

«России придется рефинансировать все, что (Беларусь) потеряет», — сказал Г. Ландсбергис журналистам в понедельник, прибыв на встречу министров в Брюсселе.

«Это значит, что (Владимир) Путин может позвонить своему хорошему другу А. Лукашенко и попросить его не делать определенные шаги, освободить политзаключенных, изменить политику. (…) Это может быть довольно эффективно», – сказал он.

Секторные санкции для Беларуси в четверг еще обсудят главы стран ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа намерен поддержать соглашение ЕС об этих санкциях, каким бы оно ни было.