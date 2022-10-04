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После выделения США допфинансирования военная помощь Литве выросла до 141 млн долларов

Фото kam.lt

После того, как Конгресс США одобрил дополнительный пакет финансирования, общая военная помощь, предназначенная для Литвы, увеличится до 141 млн долларов в 2022 году, сообщило во вторник посольство США.

Эта сумма является частью пакета помощи США в размере 2,2 млрд долларов, предназначенного для Украины и 17 государств, которые внесли значительный вклад в поддержку Киева в борьбе с российским вторжением.

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Пакет помощи предназначен для усиления сдерживания и обороноспособности литовской армии против возросшей российской угрозы. Это также должно помочь пополнить военный потенциал Литвы, которым Литва поделилась с Украиной.

«Лидерство Литвы в регионе и военная поддержка обороны Украины были крайне важны в борьбе украинского народа против российской агрессии. Этот пакет помощи поможет Литве пополнить важный оборонный потенциал, необходимый для защиты государства, что также укрепит восточное крыло НАТО», — сказал для пресс-релиза посол США Роберт Гилкрист.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, эта поддержка показывает, что обязательства США по безопасности региона «остаются сильными и возрастают».

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