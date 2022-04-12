После выступления Зеленского Сейм Литвы предлагает считать действия РФ геноцидом

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Сейм Литвы предлагает квалифицировать военную агрессию России в Украине как геноцид украинского народа и призывает международное сообщество продолжать обеспечивать последнюю различным оружием.

Об этом говорится в принятой во вторник резолюции литовского парламента. За нее единогласно проголосовали 134 депутата.

Резолюция была принята после дистанционного обращения президента Украины Владимира Зеленского к литовским парламентариям.

В документе Сейм предлагает «после рассмотрения правовых обстоятельств квалифицировать военные преступления, совершенные Российской Федерацией, и преступления против человечности как геноцид украинского народа».

Представившая резолюцию, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что западные страны должны действовать более решительно и перестать «ставить жизнь и страдания людей на одну чашу весов, а временные неудобства нашей повседневной жизни — на другую».

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

«Мы должны делать больше с каждым днем, с каждым часом и минутой, действовать решительнее и быстрее, потому что каждый час, это несомненно, новые очереди выстрелов в украинских городах, новые бомбы на головы детей, женщин, бабушек и дедушек, солдат», — она сказала.

Глава парламента также отметила, что страны Запада должны поблагодарить Украину, которая развеяла миф о военной мощи России.

«Мы не боимся. Не войны, потому что бояться ее вполне разумно. Мы больше не боимся военной мощи России, потому что миф о ее непобедимости развеян мужественным украинским народом. Мы должны поблагодарить этот смелый народ за то, что он дал нам и всей Европе», — отметила Чмилите-Нильсен.

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