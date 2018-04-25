После взлома порталов обнародована фейковая новость о заразившемся коронавирусом военном

В пятницу были взломаны хакерами литовские новостные порталы kauno.diena.lt, kaunas.kasvyksta.lt и на них была размещена фейковая новость об американском военном, якобы заразившемся коронавирусом.
«Есть случай взлома системы управления содержанием. Пока мы решаем, изучаем, каким образом это произошло», – сказал BNS директор издания Kauno diena Тадас Ширвинскас.
«Случай нерядовой. Подобные попытки были и в прошлом, но не было такого, чтобы кому-то удалось», – сказал он.
Т. Ширвинскас сказал, что фейковая новость была доступна около 10 минут, она была устранена и не поднялась до основных позиций.
В качестве автора в ложном сообщении было названо агентство новостей BNS. BNS такой новости не распространяло, среди его новостей такого сообщения не было.
Факт взлома подтвердил BNS и глава управляющего порталом kaunas.kasvyksta.lt предприятия Вайдас Пилкаускас.
По его словам, новость на портале висела около получаса.
Об инциденте информирована армия Литвы, редакция намерена обратиться и в другие государственные ведомства.
По словам Т. Ширвинскаса, новость была написана достаточно правдоподобно, однако подозрения вызвали некоторые несоответствия.
«Имеются определенные стилистические детали, и шрифт отличался от других новостей», – сказал он.
Представитель Департамента стратегической коммуникации армии Литвы Лаймис Братикас подтвердил BNS, что пока известно об этих двух случаях взлома, а новость полностью лишена оснований.
«Такой случай в Литве не зафиксирован, все военные США чувствуют себя хорошо», – заверил он.
«Ложная информация, цель которой – дискредитировать, настроить общество против наших союзников и в некотором смысле посеять панику», – сказал представитель армии.
Это не первый взлом новостных порталов в Литве с публикацией фейковых новостей о системе обороны.
В прошлом году на нескольких литовских порталах были опубликованы фейковые новости о проходящих в стране учениях.
Литовская разведка утверждает, что наибольшую угрозу литовской кибернетической безопасности представляют российские разведки и службы безопасности.
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