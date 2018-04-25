После взлома порталов обнародована фейковая новость о заразившемся коронавирусом военном

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В пятницу были взломаны хакерами литовские новостные порталы kauno.diena.lt, kaunas.kasvyksta.lt и на них была размещена фейковая новость об американском военном, якобы заразившемся коронавирусом.

«Есть случай взлома системы управления содержанием. Пока мы решаем, изучаем, каким образом это произошло», – сказал BNS директор издания Kauno diena Тадас Ширвинскас.

«Случай нерядовой. Подобные попытки были и в прошлом, но не было такого, чтобы кому-то удалось», – сказал он.

Т. Ширвинскас сказал, что фейковая новость была доступна около 10 минут, она была устранена и не поднялась до основных позиций.