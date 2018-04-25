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TOP,Новости,Общество

После взлома порталов обнародована фейковая новость о заразившемся коронавирусом военном

  • Фото pixabay.com

В пятницу были взломаны хакерами литовские новостные порталы kauno.diena.lt, kaunas.kasvyksta.lt и на них была размещена фейковая новость об американском военном, якобы заразившемся коронавирусом. 

«Есть случай взлома системы управления содержанием. Пока мы решаем, изучаем, каким образом это произошло», – сказал BNS директор издания Kauno diena Тадас Ширвинскас.

«Случай нерядовой. Подобные попытки были и в прошлом, но не было такого, чтобы кому-то удалось», – сказал он.

Т. Ширвинскас сказал, что фейковая новость была доступна около 10 минут, она была устранена и не поднялась до основных позиций. 

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В качестве автора в ложном сообщении было названо агентство новостей BNS. BNS такой новости не распространяло, среди его новостей такого сообщения не было.

Факт взлома подтвердил BNS и глава управляющего порталом kaunas.kasvyksta.lt предприятия Вайдас Пилкаускас.

По его словам, новость на портале висела около получаса.

Об инциденте информирована армия Литвы, редакция намерена обратиться и в другие государственные ведомства.

По словам Т. Ширвинскаса, новость была написана достаточно правдоподобно, однако подозрения вызвали некоторые несоответствия. 

«Имеются определенные стилистические детали, и шрифт отличался от других новостей», – сказал он.

Представитель Департамента стратегической коммуникации армии Литвы Лаймис Братикас подтвердил BNS, что пока известно об этих двух случаях взлома, а новость полностью лишена оснований.

«Такой случай в Литве не зафиксирован, все военные США чувствуют себя хорошо», – заверил он.

«Ложная информация, цель которой – дискредитировать, настроить общество против наших союзников и в некотором смысле посеять панику», – сказал представитель армии.

Это не первый взлом новостных порталов в Литве с публикацией фейковых новостей о системе обороны. 

В прошлом году на нескольких литовских порталах были опубликованы фейковые новости о проходящих в стране учениях. 

Литовская разведка утверждает, что наибольшую угрозу литовской кибернетической безопасности представляют российские разведки и службы безопасности. 

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