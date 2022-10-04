После взрывов на «Северном потоке» JEF повысят бдительность на Балтике и в Северном море

«Мы осуждаем недавние атаки на газопровод «Северный поток». Мы все понимаем, кто за этим стоит. Литва уже предприняла дополнительные меры для защиты своей критической инфраструктуры, особенно Клайпедского терминала СПГ и электроэнергетических соединений, — сказал для пресс-релиза министр обороны Арвидас Анушаускас, который участвовал в дистанционном совещании. — Страны JEF согласны с тем, что мы должны обмениваться разведданными и продолжать координировать совместные действия. Мы должны быть начеку».

Трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», связывающие Россию с Германией, в последние месяцы оказались в центре геополитической напряженности, поскольку Россия прекратила поставки газа в Европу, по всей видимости, в ответ на западные санкции после вторжения Москвы в Украину.

Эти трубопроводы принадлежат консорциуму, в значительной степени контролируемому российским газовым гигантом «Газпром».

Сейчас они не эксплуатируются, хотя в трубопроводах все еще был газ, когда в их отношении, если следовать широкому общественному мнению, в конце сентября был предпринят саботаж.

По словам литовского министра, недавние атаки являются частью более широкой стратегии России, направленной на дестабилизацию союзников и отвлечение внимания от Украины.

Анушаускас подчеркнул, что решимость союзников помогать Украине не меняется.

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