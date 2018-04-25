После заявлений Г.Науседы о диалоге с Минском встретятся министры двух стран

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Министры иностранных дел Литвы и Беларуси встретятся в Нью-Йорке для двусторонних переговоров, поскольку лидеры Литвы рассматривают возможность более тесного диалога с Беларусью.

Раса Якилайтене, пресс-секретарь министра Линаса Линкявичюса, подтвердила BNS во вторник, что встреча министров запланирована на среду.

Оба министра в Нью-Йорке участвуют в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН.

Президент Литвы Гитанас Науседа в начале этого месяца заявил в интервью агентству BNS, что он будет постепенно стремиться к возобновлению диалога с Беларусью, поскольку для Литвы важно, чтобы её сосед сохранял независимость от России.

Правительство Литвы рассматривает возможность предложить Беларуси импортировать нефть через Литву, тем самым она уменьшит свою зависимость от российских источников энергии.

Строительство Белорусской АЭС в Островце близ границы с Литвой и тесное военное сотрудничество Минска с Москвой обостряют отношения между Литвой и Беларусью.

Ранее в этом месяце США объявили, что после 10-летнего перерыва они вернут своего посла в Минск.

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