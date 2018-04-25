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«Последний этаж»

Премьера лирической комедии в постановке Эдуарда Радзюкевича по пьесе Владимира Зайкина «Последний этаж».


Главные роли исполнят великолепная актриса, звезда скетч-шоу «Одна за всех» Анна Ардова и знаменитый комедийный актер театра и кино, шоумен и телеведущий Михаил Полицеймако, в активе которого на сегодняшний день около 120 ролей.


«Любовь действует наугад, как придется, и всегда падает вам на голову неожиданно, как чума», — сказал Джоанн Харрис. Это и произошло на лестничной клетке небоскреба в самом центре мегаполиса.

Успешный адвокат Роман затевает капитальный ремонт в только что купленной квартире, чем жутко раздражает свою новую соседку Викторию. В какой-то момент терпению очаровательной девушки приходит конец и, столкнувшись с новоиспеченным соседом на лестничной клетке, она решается выяснить с ним отношения в достаточно жесткой форме…

Так происходит их знакомство, после чего события начинают развиваться абсолютно непредсказуемо не только для зрителя, но и для самих героев…

Гармоничный дуэт Анны Ардовой и Михаила Полицеймако в очередной раз покорит публику живостью и естественностью романтических отношений, демонстрируемых со сцены.

Разбавьте напряженные осенние будни отличным юмором от любимых комедийных актеров! Станьте одними из первых, кто увидит эту постановку в Литве. Спектакль доставит вам удовольствием и подарит прекрасное настроение.

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