Последний рейс для вывоза иракцев из Беларуси состоится 30 ноября

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Последний рейс авиакомпании Iraqi Airways («Иракские авиалинии») для вывоза иракских мигрантов, оказавшихся на белорусско-польской границе, состоится во вторник, 30 ноября. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Министерства по делам миграции и перемещенных лиц Ирака Али Аббас Джаханкер, передает ТАСС.

«Более 1 800 иракских граждан, застрявших на польско-белорусской границе, были эвакуированы [самолетами авиакомпании] Iraqi Airways», — приводит его слова новостной портал SHAFAQ News.

Джаханкер подчеркнул, что «завтра, во вторник, состоится последний рейс для эвакуации застрявших на границе [иракцев], которые хотят добровольно вернуться» на родину. Он отметил, что вывоз мигрантов из Беларуси осуществляется за счет иракского правительства.