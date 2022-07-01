Последний таксофон отключен в столице

«Сегодня интернет работает даже в космосе, к нему подключены почти все наши повседневные помощники, звонить можно даже с умных часов и колонок, а на улицы выезжают автономные, в которых звучит музыка, созданная искусственным интеллектом. Будущее давно наступило, и пришло время переместить таксофоны туда, где им место – в историю связи», — сказал Андрюс Шемешкявичюс, директор технологий Telia.

Первый таксофон был установлен на почте в Вильнюсе в 1913 году, а в 1932 году общественный таксофон был установлен на железнодорожной станции Шяуляй.

Таксофоны стали самыми популярными в Литве около двух десятков лет назад — в 2000-х их было более 7,5 тысячи. В 2013 году были заказаны последние 100 тыс. телефонных карт, количество таксофонов в стране сократилось до тысячи с небольшим.

«Это изменение, несомненно, произошло благодаря техническому прогрессу и быстрому развитию мобильной связи — все больше людей получили возможность средство связи с окружающим миром носить в своем кармане», — сказал технический директор Telia.

В начале этого года в Литве еще оставалось 99 таксофонов. В прошлом году в стране было 213 таксофонов, в 2019-м – 392, а на начало 2015-го – 1171 таксофон. Регулятором связи было разрешено ежегодно сокращать их количество с учетом резко снижающейся статистики их использования.

До декабря прошлого года Telia была вынуждена предоставлять эту убыточную услугу, поскольку таксофоны считались универсальной услугой и операторы должны были обслуживать их за свой счет.

С прошлого года вступила в силу новая редакция Закона об электронных коммуникациях, в которой изменены положения Европейского кодекса электронных коммуникаций и исключены таксофоны как универсальная услуга.

В прошлом году с таксофонов в Литве было совершено 2 тысячи звонков, средняя продолжительность которых не превышала 30 секунд.

Литва была одной из последних стран Евросоюза, в которых еще действовали таксофоны.

Информация «ЛК», vilnius.lt