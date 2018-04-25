Последняя сессия этого созыва

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10 сентября Сейм двенадцатого созыва собрался на свою последнюю сессию. Этот парламент начал осеннюю сессию, а завершит его Сейм нового созыва, который будет избран в октябре. В рамках осенней сессии планируется провести 25 заседаний.

Открывая последнюю сессию парламента этого созыва, председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис призвал коллег оставить предвыборные дебаты за дверями зала заседаний парламента.

«Большую часть года Литва уже провела в напряжении. Прежде всего по причине риска болезни, пребывания дома, переживаний о потере работы или несданных экзаменах, поэтому давайте оставим предвыборные дебаты для предназначенных для них места и времени, а жителям Литвы предоставим больше спокойствия и уверенности», – сказал спикер на первом заседании.

По данным Главной избирательной комиссии, на предстоящих в октябре парламентских выборах баллотируются 95% нынешних парламентариев.

«Мы рискуем упростить имидж парламентского дискурса до едва прикрытой жажды тщеславия. Это нечестно не только по отношению к обществу, но и к самим себе», – отметил В. Пранцкетис.

По его словам, хотя эта сессия является последней для парламента этого созыва, она кажется амбициозной.

«В двухмесячную программу работы мы внесли 540 проектов законов, поскольку, исходя из принципа составления всех рабочих программ сессий, была сохранена возможность внести все предлагаемые проекты, а во второй вариант программы, по предложению людей, внесены и проекты по вопросам защиты животных. Конечно, мы будем концентрироваться на приоритетных вопросах, однако такое обилие предложений не предполагает качества», – сказал он.

Спикер обратил внимание на то, что многие из внесенных в программу сессии проектов не зарегистрированы, то есть не подготовлены.

В обозрении четырехлетней работы Сейма в качестве важнейших задач он назвал выполненные обязательства по оборонному финансированию, запрещение насилия над детьми, обновление системы госслужбы, индексацию пенсий, узаконение индивидуальной конституционной жалобы, законы, принятые для контроля COVID-19.

«Все это было возможно только благодаря конструктивному межпартийному диалогу. Я не сомневаюсь, что в длительной перспективе такие решения будут ассоциироваться с нашей деятельностью и оцениваться как завершенные дела», – сказал В. Пранцкетис.

Тем временем премьер-министр Саулюс Сквярнялис прогнозирует, что последняя сессия Сейма этого созыва по причине предвыборной кампании «не будет очень продуктивной», но основная работа — утверждение бюджета следующего года — пройдет успешно.

«Это последняя сессия, и вы прекрасно осознаете, что она, очевидно, не будет очень продуктивной. Однозначно важной работой является бюджет 2021 года, он будет представлен в установленное время, будет безопасным, продуманным и социально ориентированным», – заявил журналистам в Сейме С. Сквярнялис накануне первого заседания осенней сессии.

«Пытаются пустить слух о том, что пенсии не будут повышать. Хочу заверить, что они точно будут индексироваться — наши экономические показатели позволяют это сделать», – сказал премьер.

Староста фракции правящего Союза крестьян и «зеленых» Рамунас Карбаускис также в качестве основных задач назвал бюджет следующего года.

«Ситуация Литвы хорошая, есть большие надежды на то, что будет экономический рост, и это основная задача, чтобы росло благосостояние жителей Литвы», – сказал журналистам Р. Карбаускис.

Информация «ЛК», BNS