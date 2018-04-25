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Последствия изменений климата будут хуже пандемии — ООН

Photo by USAID_IMAGES on Foter.com / CC BY

Последствия глобального потепления могут оказаться хуже последствий пандемии COVID-19. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на церемонии в рамках парижского Форума мира.

«Наука крайне ясна: если мы не сможем выполнить намеченные цели (по снижению вредных выбросов — ред.), последствия COVID-19 для экономики и общества померкнут в сравнении с тем, что может принести климатический кризис. Нам надо удвоить усилия для восстановления экономики, чтобы вернуться на путь выполнения Целей устойчивого развития», — сказал Гутерриш.

Он добавил, что «вдохновлен растущим количеством стран, которые объявляют о приверженности достижения нулевых вредных выбросов».

«Евросоюз заявил о намерении стать первым континентом с нулевым балансом выбросов углерода и увязал действия по восстановлению от пандемии с этой необходимостью», — продолжил Гутерриш.

Генсек ООН напомнил, что Великобритания, Япония и Республика Корея, а также еще 110 стран заявили о намерении достичь нулевого баланса выбросов углерода к 2050 году, а Китай — не позднее 2060.

Ранее ученые заявили, что две пятых растений в мире могут исчезнуть. Из-за глобальных изменений климата многие виды растений исчезают еще до того, как их успевают обнаружить и классифицировать специалисты.

korrespondent.net

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