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Пособие по уходу за ребенком учащиеся родители будут получать 2 года

Фото pixabay.com

Родители, которые учатся, получат двойное пособие по уходу за ребенком — два года вместо одного года. На это из госбюджета потребуется около 1,6 млн евро.

Сейм принял соответствующую поправку к Закону о пособиях на детей: за него проголосовали 107 членов Сейма.

«Для обучающейся молодежи будут созданы лучшие условия для воспитания детей », — сказал консерватор Гинтаре Скайсте.

Изменения вступят в силу с января 2020 года. Дополнительно пособия в размере 228 евро получат примерно 600 родителей.

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Справка

Пособие по уходу за ребенком учащегося лица выплачивается одному из родителей/усыновителей/опекунов, воспитывающих ребенка (или его единственному родителю) в течение периода получения этим родителем образования.

Выплата пособия производится на основании документа, подтверждающего результаты обучения или квалификацию. Кроме того, условием для получения пособия является обучение родителя по программе формального профессионального образования либо на дневном отделении высшего учебного заведения до достижения им возраста 26 лет, а также обучение родителя в докторантуре или резидентуре (на медицинской специальности) до достижения им возраста 30 лет (включая период академического отпуска по беременности), если в соответствии с Законом Литовской Республики «О страховании по болезни и материнству» у него нет права на получение пособия по уходу за ребенком.

Размер пособия по уходу за ребенком учащегося лица составляет 6 базовых социальных выплат (БСВ – 38 евро, 6 БСВ – 228 евро) в месяц.

Информация ЛК и BNS

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