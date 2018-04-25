Пособие по уходу за ребенком учащиеся родители будут получать 2 года

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Родители, которые учатся, получат двойное пособие по уходу за ребенком — два года вместо одного года. На это из госбюджета потребуется около 1,6 млн евро.

Сейм принял соответствующую поправку к Закону о пособиях на детей: за него проголосовали 107 членов Сейма.

«Для обучающейся молодежи будут созданы лучшие условия для воспитания детей », — сказал консерватор Гинтаре Скайсте.

Изменения вступят в силу с января 2020 года. Дополнительно пособия в размере 228 евро получат примерно 600 родителей.