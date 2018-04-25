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TOP,Деньги,Новости,Общество

Пособие в 200 евро повысило безработицу на 40 тыс., на столько же меньше стало соцпособий

Фото BFL/Томаса Урбелениса

Чтобы получить пособие по поиску работы в размере 200 евро в Службе занятости зарегистрировались около 40 тыс. новых безработных, сообщил министр социальной защиты и труда. С другой стороны, приблизительно на столько же уменьшилось количество просителей социальных пособий.

По утверждению Линаса Кукурайтиса, пособие в размере 200 евро побудило регистрироваться даже тех, кто работал «в тени», домохозяек или вернувшихся из эмиграции.

„По нашим подсчетам, таких (получателей пособий – BNS) дополнительно около 40 тыс., кроме естественных тенденций», — сообщил в четверг Л. Кукурайтис.

Он также отметил, что по этой причина стало в половину меньше получателей социальных пособий.

По словам Л. Кукурайтиса, на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация, когда работодатели регистрируют новые рабочие места, но 240 тыс. безработных на них не попадают.

«Здесь возникает проблема несоответствия квалификации, или определенные злоупотребления, если человек приходит, чтобы получить 200 евро, и у него уже есть другое занятие, то мы таких сразу отсеиваем, так как если даешь человеку предложение о работе, а он отказывается, мы прекращаем выплату пособия, и такой человек уходит из Службы занятости», — утверждает министр.

Несмотря на растущую экономику, новые рабочие места и улучшающиеся прогнозы, безработица в Литве и дальше растет, и, по данным Службы занятости, составляет 14,2%.

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