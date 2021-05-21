Пособие за долгосрочную работу

Такое пособие выплачивает Содра, проинформировала пресс-служба. Это пособие выплачивается, если вы:
— отработали на этом предприятии не менее 5 лет;
— были уволены по ст. 57 ТК, т. е. по инициативе работодателя без вины работника;
— в течение 3 мес. после увольнения не были приняты на работу тем же работодателем;
— не являетесь работником бюджетного учреждения или Банка Литвы;
— обратились за назначением выплаты в течение 6 мес.
Более подробную информацию можно получить по информационному телефону Содры 1883.