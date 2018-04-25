Пособия на детей в Литве с января увеличиваются с 60 евро до 100 евро

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Сейм Литвы во вторник принял поправки, согласно которым с января увеличиваются пособия на детей.

Универсальная выплата на ребенка увеличивается с 50 евро до 60 евро, для нуждающихся семей и семей с детьми с недугами – с 70 евро до 100 евро.

За это проголосовало 111 членов сейма, против были три парламентария, шесть воздержались.

Парламент также принял предложение правящих, которое придется проводить в жизнь уже следующему правительству. С 2021 года предусмотрен размер универсального пособия на ребенка 70 евро, а для многодетных семей и нуждающихся семей – 110 евро.