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TOP,Деньги,Новости,Общество

Пособия на детей в Литве с января увеличиваются с 60 евро до 100 евро

  • Фото из открытых источников

Сейм Литвы во вторник принял поправки, согласно которым с января увеличиваются пособия на детей.

Универсальная выплата на ребенка увеличивается с 50 евро до 60 евро, для нуждающихся семей и семей с детьми с недугами – с 70 евро до 100 евро.

За это проголосовало 111 членов сейма, против были три парламентария, шесть воздержались.

Парламент также принял предложение правящих, которое придется проводить в жизнь уже следующему правительству. С 2021 года предусмотрен размер универсального пособия на ребенка 70 евро, а для многодетных семей и нуждающихся семей – 110 евро.

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Кабмин раньше предлагал увеличить с января пособие только для нуждающихся, многодетных семей и семей с детьми с недугами до 90 евро, а универсальное пособие увеличить с июля до 60 евро.

Однако совет правящей коалиции принял решение заметнее увеличить пособия, такой план в понедельник утвердило и правительство.

По предварительным подсчетам, после увеличения пособий на детей с января 2020 года в бюджете дополнительно понадобится около 149 млн евро. В общей сложности универсальное пособие будет получать примерно 521,9 тыс. детей, дополнительную выплату – около 151,6 тыс. детей.

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