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TOP,Сегодня в мире

Посол ЕС: Россия и Евросоюз в 2019 году заложили фундамент «минимального доверия»

Положительные изменения в отношениях между Россией и Евросоюзом, произошедшие в минувшем году, заложили платформу минимального доверия, и эти возможности необходимо использовать, сообщает ТАСС.

Об этом заявил в среду глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер, выступая на сессии Гайдаровского форума.

«Нам нужно внимательно осмыслить целый ряд положительных изменений, которые произошли в прошлом году: Россия вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), в результате минского процесса мы увидели успех трехсторонних переговоров по газу, — сказал Эдерер. — Тем самым сформирована платформа минимального доверия, которая даст нам возможность двигаться дальше».

По мнению посла ЕС, «нужно воспользоваться этим окном возможностей». В то же время, отметил Эдерер, «как говорят дипломаты, для того, чтобы танцевать танго нужны двое, одному не получится».

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