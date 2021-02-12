Посол России: «Отстаивание интересов своей страны требует повышенной ответственности»

Международное признание оно получило с заключением в 860 году договора «О мире и любви» с Византийской империей, что стало и одним из первых договорно-правовых актов России. С тех пор дипломатия нашей страны играла важную роль в отстаивании интересов восточнославянских народов.

К середине XVII века Россия превратилась во влиятельную державу с активной внешней политикой. Тогда же появились первые постоянные дипломатические представительства в соседних странах: в 1634 году – в Швеции, в 1673 году – в Речи Посполитой.

В 1720 году Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел, которая заведовала сношениями России с иностранными государствами.

Современное же Министерство иностранных дел ведет отсчет своего существования с 1802 года. Именно тогда в России была создана единая система органов исполнительной власти − Кабинет министров. Коллегия же была заменена Министерством иностранных дел. Это небольшой экскурс в историю нашего профессионального праздника.

Что касается того, как мы отмечаем наш профессиональный праздник, то по традиции 10 февраля в Министерстве на Смоленской площади (Министерство иностранных дел РФ. – Прим. ред.), в дипломатических и консульских представительствах за рубежом организуются протокольные мероприятия, включая торжественные приемы, проводятся фото- и архивные выставки, публикуются статьи и интервью на эту тему. Проходят также церемонии возложения цветов. В здании МИД – к памятным доскам с именами сотрудников, погибших в годы войны и при исполнении служебных обязанностей, на могилах видных дипломатов и к памятнику Е.М.Примакову в сквере напротив высотки Министерства. К сожалению, пандемия и здесь вносит свои коррективы. В нынешнем году многие мероприятия не состоятся, часть – переведут в онлайн-формат.

– Дипломатическая деятельность нередко привлекала творческих людей. На ум приходят такие фамилии, как Пушкин, Грибоедов… Как вы считаете, с чем это связано?

– Как вы верно заметили, на дипломатической службе состояли не только профессионалы, связавшие свою судьбу с этим видом деятельности.

В разные годы в стенах Министерства трудились и светила отечественной литературы. В их числе – Александр Сергеевич Пушкин, Александр Сергеевич Грибоедов, Федор Иванович Тютчев, Алексей Константинович Толстой и многие другие.

С чем это связано? Возможно, с тем, что дипломатическая служба предоставляет широкие возможности проявить свои способности, в том числе творческие, направляя свой талант на благо Родины. В целом же при твердом отстаивании интересов своей страны, безусловно, требуется и повышенная ответственность. Это, пожалуй, одни из самых важных составляющих в нашей профессии.

Возвращаясь к известным деятелям культуры, работавшим на дипслужбе, не могу вновь не вспомнить А.С.Пушкина. Именно поэтому сотрудники Посольства России в Литве в День дипломатического работника традиционно возлагают цветы к его памятнику у Пятницкой церкви в центре Вильнюса. Так совпало, что 10 февраля – и день кончины великого поэта.

– Как вы оцениваете роль российской дипломатии на международной арене сегодня?

– Наверное, мало у кого возникают сомнения в том, что Российская Федерация выступает в роли одного из наиболее активных игроков в международных делах. Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, ядерная держава и одна из крупнейших стран на планете Россия несет особую ответственность за поддержание мира и безопасности. Для этого проводит последовательную линию на укрепление правовых основ межгосударственного общения, повышение авторитета и центральной роли ООН.

Кроме того, Россия как участник целого ряда влиятельных международных организаций, региональных структур, механизмов межгосударственного диалога и сотрудничества, таких, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС, «Группа двадцати» и других, способствует продвижению позитивной, сбалансированной и объединительной повестки дня.

В глобальном плане усилия нашей страны направлены на то, чтобы формирующаяся многополярная архитектура международных отношений была по-настоящему справедливой и основывалась на общепризнанных нормах международного права, равноправии, взаимном уважении, невмешательстве во внутренние дела государств.

При этом во внешней политике Россия руководствуется такими ключевыми принципами, как независимость, открытость, предсказуемость, многовекторность, прагматизм, нацеленность на отстаивание национальных интересов.

С учетом нашего исторического опыта особое внимание мы уделяем снижению международной напряженности и политико-дипломатическому разрешению многочисленных региональных проблем, поиску совместных ответов на вызовы глобального значения, в том числе таких, как пандемия коронавируса, международный терроризм, наркоугроза, деградация окружающей среды, и многих других.

Из дипломатических достижений последних лет отмечу решающую роль России в процессе урегулирования вооруженного конфликта и продвижения политического процесса в Сирии. Не могу не выделить и значительный вклад нашей страны в достижение договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении, остановивших кровопролитие и заложивших основы для долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Совсем недавно был сделан очень важный шаг, способствующий укреплению международной безопасности и стабильности, – продление срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Удовлетворены тем, что удалось оперативно проработать все аспекты с новой администрацией США, что позволило обеспечить действие этого договора без каких-либо изменений и дополнений, к чему последовательно призывала Россия, до 5 февраля 2026 г.

Российские дипломаты предпринимают также усилия в целях обеспечения прав и интересов наших граждан и соотечественников за рубежом, защиты русского языка и культуры, недопущения попыток переписывания истории.

Естественно, список направлений, по которым работает наша дипломатия, можно было бы продолжить.

– Отношения России с Литвой нельзя назвать простыми. Какой вы видите вашу роль и возможности в контексте перспективы улучшения связей между нашими странами?

– Отвечая на ваш вопрос, хотел бы привести в этой связи слова Президента Российской Федерации В.В.Путина в ноябре прошлого года в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, на которой присутствовал и новый Посол Литвы в Москве. Тогда Президент России высказал мнение, что взаимодействие между нашими странами могло бы быть более активным и разноплановым. Тем более с учетом того, что мы – близкие соседи. Подчеркнута готовность к сотрудничеству на принципах добрососедства и взаимного уважения, а также желание видеть такой же подход и со стороны наших литовских коллег.

По-моему, здесь все предельно ясно. Надеюсь, что в Вильнюсе в конечном итоге проявят интерес к выстраиванию нормального конструктивного сотрудничества с нами. Для меня очевидно, что жители Литвы настроены на поддержание добрососедских отношений с Россией. А для реализации взаимовыгодных проектов в экономической, культурной и других сферах имеются все возможности.

Валерий ТРЕТЬЯКОВ