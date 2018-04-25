Посол России: Власти Литвы демонстрируют неадекватность

Фото пресс-службы посольства РФ

В связи с алитусской трагедией власти Литвы демонстрируют неадекватность в реагировании на обоснованную обеспокоенность соседнего государства, заявил посол России в Литве Александр Удальцов нашему изданию.

Крупнейший пожар, который произошел на складе предприятия по переработке покрышек Ekologistika в Алитусе, уже называют экологической катастрофой. В результате пожара в воздух попало множество тяжелых вредных частиц. Могли ли последствия пожара затронуть приграничные с Литвой районы России? За пояснениями «ЛК» обратился в посольство Российской Федерации в Литве.

– Господин посол, в последнее время в Литве приводятся весьма тревожные факты о последствиях произошедшей в октябре с. г. в Алитусе экологической катастрофы. Затронула ли она приграничные районы Российской Федерации?

– Как только появились первые достоверные данные об экологической катастрофе в Алитусе, вызванной пожаром на предприятии Ekologistika и повлекшей за собой загрязнение окружающей среды, в том числе и воды в пограничной реке Неман, 25 октября с. г. я направил письмо министру окружающей среды Литвы Кястутису Мажейке. В нем содержалась просьба предоставить посольству информацию о ситуации с загрязнением реки Неман и угрозе окружающей среде в приграничных районах. Однако, несмотря на практически ежедневные звонки наших сотрудников в министерство, а сегодня уже 19 ноября, никакого ответа мы так и не получили, хотя речь идет о чрезвычайной ситуации с серьезными, как мы понимаем, последствиями.

На этом фоне весьма контрастно выглядит непрекращающаяся кампания, развернутая Литвой по поводу «опасности», исходящей от еще не введенной в строй Белорусской АЭС. А вот в связи с алитусской трагедией власти этой прибалтийской страны демонстрируют неадекватность в реагировании на обоснованную обеспокоенность соседнего государства.

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