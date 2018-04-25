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Посол России завершил работу в Литве

Фото пресс-службы посольства РФ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Александр Иванович Удальцов завершил свою семилетнюю дипмиссию в Литве. 

Годы работы в нашей стране он назвал ответственным и важным этапом в своей карьере. “Они были насыщены событиями, не всегда, признаюсь, положительными, если говорить о наших отношениях с Литовской Республикой. Но для меня это был познавательный, ответственный и важный этап в моей карьере. Он потребовал более четкого понимания, как отстаивать интересы своего государства в новых условиях», – отметил посол.

Александр Удальцов поблагодарил всех тех жителей Литвы, с которыми он и его семья вместе «занимались общим делом – выстраиванием взаимоуважительных и человеческих отношений между нашими странами».

Посол подчеркнул, что с Литвой у него сложились давние, очень хорошие отношения. 

«Я уезжаю с самыми добрыми чувствами к этой стране, даже, может, с еще более теплыми, чем тогда, когда я приехал», – сказал А. Удальцов на приеме по случаю окончательного отъезда из Литвы. 

В сентябре Александр Удальцов был награжден орденом «За заслуги перед Калининградской областью» за особый вклад в успешную реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации на территории Литовской Республики в интересах Калининградской области, многолетнюю добросовестную работу и высокий уровень профессионализма. 

Информация «ЛК»                                     

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