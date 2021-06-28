Посол США анонсировал прекращение выдачи виз россиянам

Он добавил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз».

Посол США добавил, что на будущей неделе обсудит с заместителем главы Министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым проблемы в работе американской дипмиссии на территории РФ.

«По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран», — уточнил Салливан.

Как добавил Салливан, данные обстоятельства скажутся на работе дипломатических представительств в России.

Напомним, 16 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России, которые включают высылку 10 российских дипломатов из Вашингтона. В ответ Россия выслала 10 американских дипломатов. Также РФ ввела ряд ограничительных мер в отношении США, среди которых — запрет найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран.