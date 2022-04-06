Посол в России Баярунас вернулся в Литву

Eitvydas Bajarūnas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

После решения правительства понизить уровень дипломатического представительства с Россией посол в Москве Эйтвидас Баярунас вернулся в Литву.

Это подтвердил BNS в среду сам дипломат.

На этой неделе Литва приняла решение понизить уровень диппредставительства с Россией, из страны также высылается посол России в Вильнюсе Алексей Исаков.

Так правительство отреагировало на убийства в украинском городе Буча, отбившие который украинские военные сообщили об обнаружении десятков трупов мирных жителей.

Литва также приняла решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

Пруд у посольства России окрасили в красный цвет

В ответ на агрессию России в отношении Украины, пруд возле посольства России в Вильнюсе в среду окрасили в красный цвет.

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

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