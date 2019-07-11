Посол Великобритании в США объявил об отставке

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Посол Великобритании в США Ким Дэррок уходит в отставку после утечки его сообщений с критикой администрации Белого дома. Об этом сообщает британский МИД в среду, 10 июля.

В частности, распространено письмо дипломата на имя замглавы ведомства Саймона Макдоналда, где Дэррок заявляет о невозможности продолжения работы.

«С момента утечки официальных документов из посольства было много различных домыслов касательно моего поста и длительности моего пребывания на должности посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям.Нынешняя ситуация делает невозможным выполнение моей роли так, как мне бы хотелось», – написал Дэррок.

В свою очередь Макдоналд ответил послу, что он принимает его отставку «с глубоким личным сожалением» и назвал карьеру Дэррока «выдающейся». Замглавы МИД полагает, что посол стал жертвой «злонамеренной утечки».

Ранее газета Daily Mail опубликовала высказывания Дэррока, в которых он называет президента США Дональда Трампа «неспособным», «ненадежным» и «некомпетентным». После этого МИД Британии начал расследование утечки. А действующий премьер-министр Тереза Мэй поддержала посла.

В свою очередь Дональд Трамп назвал британского посла «глупым парнем» и посоветовал дипломату общаться «со своей страной и премьер-министром Мэй о провале на переговорах по Brexit».