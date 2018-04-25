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Посольство России направило в МИД Литвы ноту из-за нарушения прав гражданина РФ Ю.Меля

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Министерству иностранных дел Литвы направлена нота Посольства России в связи с продолжающимися нарушениями прав гражданина Российской Федерации Ю.Н.Меля, содержащегося в исправительных учреждениях Литовской Республики.

Об этом говорится в комментарии, распространенном в четверг пресс-службой диппредставительства.

Как известно, в 2019 году Вильнюсским окружным судом в отношении него был вынесен заведомо неправосудный приговор по обвинению в совершении 13 января 1991 года в Вильнюсе «преступлений против человечности и военных преступлений» без наличия доказательств и с приданием закону обратной силы в нарушение норм международного права.

Посольство в очередной раз обращает внимание на факты ущемлений прав Ю.Н.Меля в исправительных учреждениях, игнорирования его законных просьб, касающихся условий содержания. Выражается обеспокоенность в связи с угрозами физической расправы над ним со стороны некоторых осужденных, ужесточением режима его содержания, ухудшающимся состоянием здоровья Ю.Н.Меля.

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Как отмечается в ноте, в случае возникновения каких-либо инцидентов с гражданином Российской Федерации Ю.Н.Мелем всю ответственность за них будет полностью нести литовская сторона.

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