Посольство Украины в США открывает программу для беженцев

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

В США начинает действовать упрощенная программа для приема украинских беженцев, о которой 21 апреля заявил президент Джозеф Байден. Программа называется «Объединяемся для Украины», сообщает Посольство Украины в США.

Речь идет о предоставлении убежища для 100 тысяч граждан Украины, которые вынуждены бежать от войны.

Чтобы получить право на пребывание в США по упрощенной программе, украинцам необходимо подтвердить нахождение на территории Украины до 11 февраля 2022 года; иметь спонсора в Соединенных Штатах; пройти вакцинацию и другие требования здравоохранения; пройти необходимые биометрические, биографические и проверки безопасности

Программа дает право на въезд в США сроком до 2 лет с правом на поиск работы и трудоустройство.

Сообщается также, что с 25 апреля граждан Украины не будут пропускать через сухопутную границу США без действующей визы, без предварительного разрешения на въезд в Соединенные Штаты через программу «Объединяемся для Украины».

Спонсоров для беженцев начнут отбирать с 25 апреля.