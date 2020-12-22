Посольство в Лондоне регистрирует лиц, которым необходимо вернуться в Литву

Посольство в Великобритании регистрирует лиц, которым необходима помощь в возвращении в Литву. Их возвращение будет организовано вместе с Латвией и Эстонией, сообщил министр иностранных дел.
«Наше посольство в Великобритании со вчерашнего дня начало собирать данные о людях, которым необходимо так называемое гуманитарное возвращение по семейным обстоятельствам или из-за других обстоятельств, которые требуют незамедлительного возвращения», — сообщил во вторник Габриэлюс Ландсбергис.
Таким лицам нужно обращаться в Консульский отдел Посольства Литвы в Великобритании.
Г. Ландсбергис утверждает, что таких лиц немного.
„Это не сотни человек“, – отметил он.
Министр подчеркнул, что каждый случай проверяется и оценивается индивидуально.
«Если утрата в семье, очевидные проблемы с возможностями по обеспечению жильем, разделение детей и родителей», — он перечислял причины, по которым можно ожидать помощи государства в возвращении из Великобритании.
Поиск возможностей по возвращению граждан ведется совместно с Латвией и Эстонией.
Сроки и способы возвращения граждан еще не определены. Министр не исключил, что позднее за перевозку придется заплатить.