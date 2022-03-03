Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

Посольству России в Литве будет присвоен адрес по улице «Героев Украины», сообщил в четверг мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

«Мы пришли к единому мнению, что назовем безымянную сейчас улицу, которая ведет от улицы Латвю к посольству, улицей Украинос Дидвирю («Героев Украины»). Формальности уладим уже скоро, в среду, в установленном законом порядке», — написал в фейсбуке мэр Вильнюса.

«Посольство России, поменяйте визитные карточки: Украинос Дидвирю 2 (…) Визитная карточка каждого сотрудника российского посольства теперь должна отдать дань уважения героям Украины. А каждый, кто пишет письмо в посольство, должен будет подумать и о жертвах российской агрессии, и о героях Украины», — утверждает он.

«Единственным адресом по улице Украинос Дидвирю будет посольство России», — отметил городской голова.

Шимашюс также сказал, что говорил об этом с министром транспорта Марюсом Скуодисом, и подозревает, что Почта Литвы «необязана доставлять письма, если адрес будет указан неправильно».

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