Пост директора администрации Вильнюсского самоуправления покидает П. Подярскис

Как отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, это еще одно доказательство того, что столица становится кузницей талантов, а по эффективности догоняет бизнес.

«Наработки Повалиса во внедрении цифровых технологий, в мотивации самоуправления к действию вне бюрократических рамок являются исключительными. Я думаю, что хозяйственную, современную и быструю руку ощутили все вильнюссцы. Это не осталось незаметным для охотящихся за способными руководителями. Я рад, что Вильнюс взращивает таланты», – заявил мэр.