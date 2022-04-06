Поставленными Литвой системами Stinger украинцы сбили 8 целей – Анушаускас

Украинцы сбили восемь российских целей ПВО из поставленных Литвой переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) малой дальности Stinger, заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

«У нас есть данные о том, украинцы, обученные нами еще до российской агрессии как обращаться и как использовать системы Stinger, сейчас сообщили, что они их применили и сбили восемь целей», — сказал министр журналистам в среду.

«Похоже, что помощь, которая была оказана в свое время, используется для защиты Украины», — добавил он.

В конце февраля помимо ПЗРК Stinger литовские военные передали украинской армии большое количество автоматических винтовок, боеприпасов, касок и бронежилетов.

Военная помощь Украине продолжается и ее конкретное содержание не разглашается.

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