Поставщикам все сложнее приобрести медицинские маски

Nuotrauka BFL/ Linas Bielinis

Чтобы защититься от коронавируса, активно закупаются медицинские маски – приобрести их становится все сложнее не только жителям Литвы, но и компаниям, поставляющим защитные средства промышленным предприятиям.

Один из поставщиков сказал, что одноразовые маски импортирует из Азии, где сейчас свирепствует коронавирус.

Использующие ежемесячно десятки тысяч медицинских масок компании пищевой промышленности утверждают, что планируют заказы заранее и нехватки пока не ощущают, но от поставщиков слышат, что на рынке нехватка имеет место.

BNS напоминает, что в феврале Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИДом предупредил, что только ношение маски не дает полной защиты, поэтому её следует применять вместе с другими превентивными средствами, например, не забывать о гигиене рук.