Посткарантинные банкротства

Фото BFL/ Гядиминаса Савицкиса

Число банкротств предприятий за период с прошлого апреля стало меньше наполовину, это преимущественно было обусловлено помощью государства пострадавшему бизнесу, сообщает Реестровый центр (РЦ). И все же аналитики прогнозируют, что в дальнейшем банкротств может быть значительно больше, сообщает BNS.

Аналитик по данным РЦ Паулюс Рудзкис говорит, что за 12 последних месяцев около 700 юридических лиц получили правовой статус терпящих банкротство, обанкротившихся или находящихся в процессе реструктуризации — это примерно наполовину меньше, чем в предыдущие периоды.

«Главные причины — помощь государства, налоговые каникулы и более осторожные действия государственных ведомств. Но, видимо, в будущем, когда период помощи закончится, мы увидим заметно возросшие цифры банкротств», — сказал П. Рудзкис на пресс-конференции.

Он добавил, что две трети терпящих банкротство предприятий уже в 2019 году не получали никаких доходов, не имели никакого имущества или не подали отчеты.

Yazaki уходит из Литвы

Производитель автомобильной проводки Yazaki Wiring Technologies Lietuva, действующий в Клайпедской свободной экономической зоне (СЭЗ) и принадлежащий японскому концерну Yazaki, намерен уволить еще 148 человек.

Информацию о закрытии предприятия подтвердила BNS сама компания. По информации Yazaki, процедуру закрытия планируется завершить до июня.

«Мы были вынуждены оценить свои объемы производства и мощности в масштабе всей Европы и адаптировать их как к нынешним реалиям, так и к перспективам автопрома», – отмечено в пресс-релизе компании. По ее данным, пандемия резко сократила объемы заказов, поэтому еще в октябре прошлого года Yazaki перенесла в Сербию действовавшее до сих пор в Клайпеде серийное производство для концерна Mercedes-Benz. Между тем заказы продукции для грузовиков Volvo закончились еще в этом месяце и не продлены.

По данным Фонда социального страхования Sodra, в компании сейчас остались работать 473 человека, в прошлом году здесь работала 1 тысяча человек.

В отчете о деятельности в сентябре прошлого года Yazaki предупреждала, что с началом пандемии в марте прошлого года в автопроме не было заказов от клиентов. Например, в апреле прошлого года заказы, выполненные Yazaki, были случайными – совокупные объемы производства тогда не превышали 1% обычных объемов, говорилось в отчете.

В финансовом году Yazaki Wiring Technologies Lietuva периода 2019-2020 годов компания получила 53,27 млн евро выручки – на 17,2% меньше, чем за предыдущий год, между тем чистая прибыль сократилась почти на 70% до 1,224 млн евро.

Действующая с 1993 года в Литве компания производила системы проводов для грузовых автомобилей шведской Volvo, французской Renault и для легковых автомобилей Mercedes-Benz.

В 1993 году компания приобрела работавшую в Клайпедской СЭЗ компанию Baltijos automobilių technika, основанную германским концерном Siemens, а японская Yazaki приобрела ее в 2003 году.

Производитель пластиковых труб уходит из Литвы

Контролируемый международным концерном Wavin производитель пластиковых труб в Литве Wavin Baltic переводит производство в Польшу, поэтому уволит почти половину (35) работников предприятия в Вильнюсе. В общей сложности в компании работают 76 человек, сообщает BNS.

Wavin Baltic прокомментировал BNS, что в рамках оптимизации производства в масштабе группы принято решение акционера группы прекратить производство продукции посредством перевода его на другие предприятия группы. Процесс перевода производственной деятельности будет завершен до конца года. «Перевод производственной деятельности не повлияет на процесс продаж компании, компания и в дальнейшем будет представлять Wavin в странах Балтии», — говорится в комментарии.

Единственный акционер Wavin Baltic — зарегистрированная в Дании компания Nordisk Wavin.

Закрываются кафе и рестораны

После того как в Литве разрешили работу летних кафе, многие из них так и не открылись, рестораны один за другим стали покидать помещения, в которых они работали. Владельцы рады такому решению, поскольку никакой помощи они не получили, зато долги не будут расти. Некоторые рестораны, например, Boff, через год-два планируют открыть в другом месте.

По сообщениям СМИ, закрылся ресторан Žuvinė в помещении вильнюсской Ратуши, поскольку переговоры об аренде с муниципалитетом не были благоприятными. Останется ресторан Žuvinė в Паланге, где он прибыльно работал в прошлом году. Обанкротилась компания Skani diena, которая владела рестораном Zatar. По данным Ассоциации гостиниц и ресторанов, закрываются прибыльные в прошлом рестораны, не всем удалось выжить из-за пандемии. Еще осенью в районе Ужупис закрылся ресторан Šturmų švyturys.

Принудительные увольнения из-за карантина

Государственная инспекция по труду Литвы отмечает, что нынешний карантин в Литве усугубляет нарушения трудового законодательства. В частности, на сотрудников давят с просьбой написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Бывают случаи, когда работодатели для прекращения трудовых отношений по разным причинам применяют психологическое давление на сотрудника, чтобы вынудить его написать заявление о добровольном увольнении и уволить его в соответствии со статьей 55 Трудового кодекса Литвы. Одна из причин этого – желание работодателя избежать выплаты выходного пособия работнику. Бывают случаи, когда работодатель, не имея возможности дать сотруднику работу, вынуждает его подписать заявление об увольнении по собственному желанию, обещает принять назад, когда ситуация улучшится, но не делает этого. Инспекция по труду призывает сотрудников сохранять бдительность и при необходимости консультироваться со специалистами.

По данным инспекции по труду, работники, которые под психологическим давлением пишут заявления об увольнении по собственному желанию, не всегда осведомлены о своих правах, например, о том, что, подав такое заявление работодателю, его можно отозвать в течение трех рабочих дней.

Если основания для расторжения трудового договора не соответствуют фактической воле работника, он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам и возбудить трудовой спор о несоблюдении или ненадлежащем исполнении норм трудового законодательства. Административные санкции могут быть применены в случае злоупотреблений со стороны работодателя.

Информация «ЛК», BNS