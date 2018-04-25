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TOP,Экономика

Посткоронавирусный бюджет

Фото BFL/Инги Юодите

«Дефицит государственного бюджета Литвы этого года составит 8-9%, однако со следующего года он должен последовательно снижаться, пока через несколько лет бюджет не станет сбалансированным», — отметил главный советник президента Симонас Крепшта. По его словам, в 2021 году дефицит бюджета должен составить 5-6%, сообщает BNS. 

Советник сказал, что во время кризиса бюджетный дефицит оправдан, так как нужно амортизировать экономику и сохранить рабочие места. 

«Контроль бюджетного дефицита — обязательное условие, дефицит в этом году может составить 8-9%, но президент считает, что должна быть очевидная траектория в направлении снижения. В следующем году дефицит должен быть ниже, через несколько лет он должен приблизиться к сбалансированному», — сказал С. Крепшта в интервью радио LRT. 

По словам советника, бюджет следующего года должен быть ориентирован на трансформацию экономики, оборону, снижение неравенства по доходам, следует понемногу повышать не облагаемый налогами уровень доходов, индексировать пенсии быстрее, чем растут зарплаты. 

Кроме того, сказал С. Крепшта, нужно стремиться к тому, чтобы к 2030 году на оборону выделялось 2,5% внутреннего валового продукта. 

Правительство рассматривает бюджет на этой неделе, а до 17 октября он должен быть внесен в Сейм. Примет бюджет Сейм уже следующего созыва.

Подводим итоги

По данным Департамента статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в 2019 году составил 48,8 миллиарда евро и по сравнению с предыдущим годом вырос на 4,3 процента. 

Как сообщает Департамент статистики, быстрее всего рос строительный сектор (9,8 проц. в 2018-м и 7,5 проц. в 2019-м), транспорт и складирование (6,9 и 9,8 соответственно), информация и связь (7,9 и 7,8), а также добавленная стоимость, создаваемая административной и обслуживающей деятельностью (9,9 и 7,5).

Кроме того, отмечается рост предприятий обрабатывающей промышленности (3,9 и 4 проц.) и оптовой и розничной торговли (4,2 и 2,9).

В 2019 году один работающий житель Литвы создал 31,6 тысячи евро и в среднем 16,8 евро за час работы по текущим ценам валовой добавленной стоимости. Между тем производительность труда выросла на 3,8 процента по сравнению с 2018 годом.

Помощь Литве

Еврокомиссия (ЕК) утвердила для Литвы финансовую помощь в размере 61 млн евро на научные исследования, связанные с коронавирусом, технологическое развитие и производство, сообщает BNS. 

Как информирует Еврокомиссия, эта помощь выделена в рамках временной схемы финансовой помощи государству. Финансирование получат предприятия, которые могут проводить подобные исследования или производить продукты. Помощь будет предоставляться в виде прямых дотаций. 

На нее могут рассчитывать предприятия по производству лекарств, включая вакцины, аппаратов искусственной вентиляции легких, защитной одежды, средств диагностики и дезинфекции и др.

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