Постная трапеза

Великий пост появился еще в апостольские времена и длился, как считается, от 24 до 40 часов. В это время христиане полностью отказывались от еды. Шестидневный пост появился в середине III века и лишь в некоторых церквях – в качестве воспоминания о земной жизни Иисуса, но многие верующие все равно постились не больше двух дней.

В IV-V веках Великий пост стал обязательным. Те, кто его не соблюдал, отлучались от церкви на какое-то время. В последующие десятилетия длительность поста увеличивалась, пока не достигла 40 дней как подражание посту Иисуса в пустыне. Как правило, сорокадневный пост соблюдали язычники, желающие принять крещение. И уже в Страстную седмицу к ним присоединялись члены церкви — в знак солидарности.

Строгие ограничения в питании были связаны с идеей питаться скромно, дешевыми продуктами и быстрыми в приготовлении блюдами, чтобы сэкономленные деньги и время потратить на благотворительность и участие в богослужениях. Чуть позже стало очевидно, что для большинства прихожан Великий пост слишком жесткий, поэтому в рацион включили горячую овощную пищу с маслом и рыбу.

Конечно же, смысл поста состоит не только в воздержании от пищи. В первую очередь — это духовное очищение, отказ от многих удовольствий и вредных привычек. Однако особое меню все же является важной частью православных постов. Целых семь недель верующим придется воздерживаться от мяса, молочных продуктов и яиц. Рыбу разрешено употреблять только в определенные дни. Наши рецепты постных блюд помогут вам выдержать Великий пост без вреда для здоровья.

Томатный суп

2 ст. томатного сока (можно с добавлением любого овощного), 2 крупных помидора, 2 стебля сельдерея, 2 огурца, 1 зеленый перец, пучок зеленого лука, 1 зуб. чеснока, немного петрушки, соль, черный и красный перец.

Помидоры очистить от кожицы и натереть на терке. Сельдерей, огурец, перец и зеленый лук измельчить, добавить помидоры, сок, соль, петрушку и черный перец. Все смешать и оставить в холодильнике на 3–4 часа. Подавать охлажденным с зеленью.

Щи в горшочке

1,5 л овощного бульона, 100 г перловой крупы, 400 г квашеной капусты, 1–2 картофелины, 1 луковица, 3 ст. л. томатной пасты, 1 корень петрушки, 2 зуб. чеснока, лавровый лист, соль, перец горошком по вкусу.

Перебрать и промыть крупу, замочить ее на 1,5–2 часа и отварить до полуготовности. Промыть квашеную капусту под холодной водой и отжать. Выложить капусту в сковороду, добавить несколько ложек овощного бульона и тушить до мягкости. Лук, морковь и картофель мелко нарезать. Обжарить овощи в отдельной сковороде на растительном масле до золотистого цвета или потушить в небольшом количестве воды. Добавить томатную пасту и готовить еще 3–5 минут. Выложить в горшочек крупу, сверху обжаренные овощи, а затем тушеную капусту. Залить все горячим овощным бульоном. Накрыть горшочек крышкой, поставить в духовку и готовить 20–30 минут при 160 градусах. Затем добавить душистый перец горошком, лавровый лист и соль по вкусу. Готовить в духовке еще 10 минут. Растереть чеснок с солью, добавить в щи и дать постоять 10–15 минут.

Палтус в медовом маринаде

500 г филе палтуса, 200 г цветной капусты, 2 ст. л. меда, долька лимона, 1 ст. л. оливкового масла, соль, шалфей, базилик.

Филе палтуса разрезать на порционные куски. В сковороду влить масло и поджарить филе палтуса в течение 3–4 минут с каждой стороны. Снять с огня, смазать кусочки рыбы медом с обеих сторон, посыпать шалфеем, посолить, поперчить и оставить доходить в сковороде, накрыв крышкой. Тем временем цветную капусту вымыть и разобрать на мелкие соцветия. Замариновать капусту в течение 10 минут в воде с соком лимона и солью. Слить воду, приправить капусту солью и оливковым маслом. Выложить цветную капусту на блюдо для сервировки, затем филе палтуса, украсить все листьями базилика.

Пельмени с грибами

Для теста: 2 ст. муки, 1/4 ст. кипятка, 4 ст. л. растительного масла. Для начинки: 30 г сухих белых грибов, 1 ст. гречневой каши или отварного риса, 4 ст. л. растительного масла, 1 луковица. Для отвара: 0,5 л воды, 3 лавровых листа, 4–5 горошин черного перца, 2–3 зуб. чеснока, 1 ст. л. зелени петрушки.

Для приготовления теста в подсолнечное масло налить крутой кипяток, всыпать в эту смесь муку и быстро замесить тесто, хорошо размяв его руками, а затем раскатать в очень тонкий пласт, не подсыпая муки, так как это тесто не прилипает к доске. Для приготовления начинки грибы отварить в воде, добавив перец, чеснок, зелень петрушки и лавровый лист. Отвар слить в отдельную посуду, а грибы мелко порубить, обжарить с луком на масле, перемешать с кашей и хорошо размять в однородную массу. Раскатанное тесто нарезать небольшими квадратиками, положить на каждый кусочек начинку и слепить пельмени. Противень или сковородку смазать маслом, уложить на нее одним слоем пельмени и печь в духовке на умеренном огне 15–20 минут. Затем положить пельмени в горшочек, залить горячим грибным отваром, посолить, добавить пряности и поставить в духовку на 15 минут.

Перец, фаршированный овощами

8 сладких перцев, 2 моркови, 1 корень сельдерея, 2 луковицы, 200 г белокочанной капусты, 1 ст. томатного сока, 3 ст. л. растительного масла, зелень укропа или петрушки, соль по вкусу.

Для фарша очищенные морковь, лук, корень сельдерея, капусту нашинковать соломкой, спассеровать на масле, добавить соль, охладить. Срезать верхнюю часть каждого стручка перца в виде крышечки, удалить стержень с семенами. Затем положить стручки в кипящую воду на 1–2 минуты, откинуть на дуршлаг, остудить и наполнить фаршем. Фаршированные стручки перца уложить в один ряд, залить томатным соком с оставшимся фаршем и все потушить в течение 20 минут. Подавать перец охлажденным. Украсить зеленью.

Икра из селедки с овощами

4 полосы филе сельди, 2 моркови, 1 луковица, 1 ч. л. сахара, растительное масло, лавровый лист, томатная паста, уксус.

Морковь отварить, пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Лук мелко нарезать и обжарить. Добавить томатную пасту, лавровый лист. Охладить. Селедку провернуть через мясорубку (или воспользоваться блендером). Добавить к рыбе морковь, лук, сахар и уксус. Тщательно перемешать.

Хачапури-лобиани

На 5 штук: 500 г муки, 300 мл воды, 5 г сухих дрожжей, щепотка соли. Для начинки: 350 г фасоли, 40 мл растительного масла, 200 г лука, 200 г красного лука, соль и перец, уцхо-сунели, щепотка молотого кориандра

Муку смешать с солью и дрожжами. Сделать воронку в центре, добавить воду. Замешать тесто до однородной массы, накрыть. Дать тесту подняться. Перемешать еще раз. Лук нарезать и пассеровать до готовности на растительном масле. Фасоль размять и добавить пассерованный лук. Все тщательно перемешать до однородной массы. Остудить и развесить по 200 грамм (количество начинки для одного пирога). Тесто раскатать, выложить подготовленный фарш, защипить края по кругу в центре. Раскатать немного хачапури, сделать отверстия шпажкой. Поставьте хачапури на противень и выпекайте до готовности на самой высокой температуре в течение 15-20 минут.

Пресные хлебцы

2 ст. муки, щепотка соли, 3 ч. л. семян подсолнечника, кунжута или тмина.

Муку просеять, добавить соль и семена кунжута. В насыпанную горкой муку влить понемногу теплую воду, замешивая тесто как для пельменей. Разделить тесто на шарики величиной с грецкий орех. Раскатать каждый шарик очень тонко и выпекать на смазанной маслом сковороде на среднем огне до подрумянивания.

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