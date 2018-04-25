Посторонняя деятельность опасна

Министерство путей сообщения обращает внимание водителей на то, что любая посторонняя деятельность во время езды представляет опасность. Эксперты безопасности движения советуют не забывать, что когда водитель садится за руль, то основной и единственной работой должно быть вождение.
«Культура движения, уважение друг к другу, внимательность, соблюдение Правил дорожного движения могут обеспечить безопасное участие всех участников движения», — говорит министр путей сообщения Ярослав Наркевич, желая водителям безопасной езды.
Если водитель во время езды занимается и иной деятельностью, такой как еда, разговор по телефону, написание эсэмэс, поиск упавших вещей, осмотр посторонних объектов, то это может дорого обойтись многим. В городах, где движение особенно интенсивное, ценна каждая секунда.
«Каждое отвлечение внимания занимает около 5 секунд, за это время машина проезжает немалое расстояние, которое можно приравнять к десяти корпусам автомобиля. Последствия можно себе представить – при отвлечении внимания от управления за эти несколько секунд можно помять около 10 автомобилей. При езде на большие расстояния водитель должен сосредоточить все внимание на вождении, особенно сейчас, когда началась миграция диких животных», — напоминает опытный путешественник и журналист В. Валюкявичюс.
Человек одновременно может сконцентрировать свое внимание только на ограниченном количестве объектов, поэтому, когда он едет и при этом перекусывает, настраивает приемник, говорит по телефону, он не замечает дорожных знаков, сигналов, действий других участников движения, а также увеличивается продолжительность реакции.
«Водители, следующие на большие расстояния, чаще всего сталкиваются с тремя основными рисками: занятая рука, занятые глаза, занятая голова. Занятая рука означает, что в ней водитель что-то держит – телефон, кофе, бутерброд и т. д. Занятые глаза – когда водитель не следит за ситуацией на дороге, разговаривает, включает приемник. Занятая голова – это самый большой риск, человек вроде бы и смотрит на дорогу, но он занят совсем иными мыслями, он не сконцентрировал свое внимание на самом главном – на вождении», — объясняет известный путешественник В. Милюс.
Эксперты безопасности движения убеждены, что вождение, как и многие другие виды деятельности, требует полной собранности, сосредоточенности внимания на основную деятельность, поэтому не должно быть времени на посторонние дела. Когда водитель, находясь за рулем, занимается посторонней деятельностью, то он рискует жизнью своей, пассажиров и других участников движения.
Правила дорожного движения предусматривают, что водитель не может заниматься иной деятельностью, которая мешает выполнению основного действия – вождения машины.
Подготовлено по BNS и литовским СМИ
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