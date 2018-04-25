Посторонняя деятельность опасна

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Министерство путей сообщения обращает внимание водителей на то, что любая посторонняя деятельность во время езды представляет опасность. Эксперты безопасности движения советуют не забывать, что когда водитель садится за руль, то основной и единственной работой должно быть вождение.

«Культура движения, уважение друг к другу, внимательность, соблюдение Правил дорожного движения могут обеспечить безопасное участие всех участников движения», — говорит министр путей сообщения Ярослав Наркевич, желая водителям безопасной езды.

Если водитель во время езды занимается и иной деятельностью, такой как еда, разговор по телефону, написание эсэмэс, поиск упавших вещей, осмотр посторонних объектов, то это может дорого обойтись многим. В городах, где движение особенно интенсивное, ценна каждая секунда.

«Каждое отвлечение внимания занимает около 5 секунд, за это время машина проезжает немалое расстояние, которое можно приравнять к десяти корпусам автомобиля. Последствия можно себе представить – при отвлечении внимания от управления за эти несколько секунд можно помять около 10 автомобилей. При езде на большие расстояния водитель должен сосредоточить все внимание на вождении, особенно сейчас, когда началась миграция диких животных», — напоминает опытный путешественник и журналист В. Валюкявичюс.