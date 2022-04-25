Пострадавшие от миграционного кризиса страны запрашивают у Евросоюза дополнительные средства

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Приток миллионов украинских беженцев сильно ударил по казне стран, которые их приняли. Теперь они намерены обратиться к Еврокомиссии за финансовой помощью.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, девять стран, наиболее пострадавших от украинского миграционного кризиса, представят Брюсселю 14 мер, которые, по их мнению, помогут удовлетворить текущие потребности, вытекающие из ущерба, нанесенному бюджетам притоком беженцев из Украины.

Это страны Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия), Болгария, Румыния и три балтийских государства. Эти страны убеждены, что утвержденные программы на период 2021-2027 гг. должны быть пересмотрены, чтобы можно было как можно скорее начать перенаправлять финансы на проекты, касающиеся помощи беженцам. В частности, Прага намерена запросить у Евросоюза дополнительные 2,2 млрд евро. Только за 20 апреля в департамент по делам иностранцев страны обратились около 186 тысяч беженцев. А это большая нагрузка на бюджет, говорится в чешском правительственном бюллетене.