Поствирусная экономика

default image
За сутки получено 221 сообщение о нарушении карантина, оштрафованы 80 человек

Подробнее...
default image
Министр: выпускные экзамены закончатся 21 июля, поступление - до начала сентября

Подробнее...
default image
Для безопасности строящихся станций разрешен въезд иностранных специалистов

Подробнее...
default image
В некоторых областях Украины планируют ввести комендантский час

Подробнее...
default image
Oro navigacija: в начале апреля количество рейсов в Литве сократилось на 83%

Подробнее...
default image
Польша оставит границы закрытыми до 26 апреля

Подробнее...
default image
Полмиллиарда людей могут оказаться в нищете из-за пандемии

Подробнее...
default image
В марте в Литве была положительная миграция

Подробнее...
default image
В Чехии смягчили требования к ношению масок

Подробнее...
default image
Меркель увидела надежду в данных по пандемии

Подробнее...
default image
Работы по благоустройству территорий в Вильнюсе уже запланированы

Подробнее...
default image
А.Верига: в Литве зафиксированы 22 смерти от коронавируса, 54 человека выздоровели

Подробнее...
default image
Власти Швейцарии приступили к ослаблению карантина

Подробнее...
default image
Война за маски. Новое пиратство в коронавирус

Подробнее...
default image
Цены на газ снижали пандемия и ценовая война в нефтяной отрасли

Подробнее...
default image
Interscalit и Audimas будут выпускать защитную одежду для медиков

Подробнее...
default image
Правительство Беларуси вводит на территории страны самоизоляцию

Подробнее...
default image
Платежи во время карантина

Подробнее...
default image
Более 90 стран обратились за помощью к МВФ из-за пандемии

Подробнее...
default image
В Польше с 16 апреля вводится обязательное ношение масок в общественных местах

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены 999 случаев коронавируса, скончались 17 человек

Подробнее...
default image
Литва более строго проверяет иностранных водителей фур

Подробнее...
default image
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС

Подробнее...
default image
Испания опустилась на третье место по числу жертв коронавируса

Подробнее...
default image
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Подробнее...
default image
Минобразования Литвы: выпускные экзамены начнутся в конце июня

Подробнее...
default image
Число жертв коронавируса во Франции превысило 12 тысяч человек

Подробнее...
default image
Среди итальянцев самая большая доля пожилых людей в Европе

Подробнее...
default image
Некоторые виды бизнеса в Литве смогут возобновить работу на следующей неделе

Подробнее...
default image
Папа Римский возглавит традиционный крестный ход, который пройдет без прихожан

Подробнее...
default image
Вступило в силу требование носить маски, вечером будет ограничено движение

Подробнее...
default image
Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября, провозгласил Г.Науседа

Подробнее...
default image
Страны мира ужесточают ограничения на период Пасхи

Подробнее...
default image
Латвия должна заплатить E-energija 3 млн евро, ещё раз постановил арбитраж

Подробнее...
default image
На следующей неделе в Литву поступит 100 тыс. масок с Тайваня

Подробнее...
default image
Р.Шимашюс: в пасхальные выходные в Вильнюсе будет закрыто более десяти основных въездов

Подробнее...
default image
В России резкий рост случаев коронавируса

Подробнее...
default image
В Великобритании добровольцы примут участие в сборе урожая

Подробнее...
default image
Министров проверили на коронавирус, все ответы - отрицательные

Подробнее...
default image
Финляндия продлевает меру пограничного контроля до 13 мая

Подробнее...
Бизнес,Экономика

Поствирусная экономика

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Большинство стран борются с коронавирусом карантином, невзирая на колоссальный ущерб для экономики.

Другие не спешат вводить бизнес в искусственную кому — боятся, что лекарство окажется опаснее болезни. Каждый месяц изоляции сокращает годовой объем экономики ЕС примерно на три процента, сообщил директор европейского отделения МВФ Пол Томсен.

Безработица в Литве выше, чем в среднем по ЕС

По данным Евростата, уровень безработицы в Литве в феврале был выше, чем в среднем в Евросоюзе (ЕС). За год уровень безработицы в Литве повысился на 0,6 пункта, а за месяц не изменился и в феврале был 6,6%, сообщает BNS. В целом в ЕС он за год снизился на 0,4 пункта до 6,5%, а за месяц не изменился, показывают данные Евростата.

Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год вырос на 3,5 пункта до 14,2% – работы не было у 15 тыс. молодых людей. В конце февраля работы не было у 97 тыс. человек.

Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что в ЕС работы не было у 14 млн человек.

По данным Содры, количество работников стремительно сокращается, особенно в сфере услуг. Так, в одной из крупнейших литовских сетей общепита Amber Food за месяц штат сократился на 157 человек, до 855. Директор компании Гядиминас Бальнис сказал, что помощь правительства недостаточная, люди уходят с работы. В сообщении сказано, что в компании Amber food, которой принадлежат рестораны Katpėdėlė и Charlie Pizza, работали 1200 человек по всей Литве. После объявленного карантина, компания объявила о простое. «Наша ситуация с уходящими из-за карантина работниками показывает, что план правительства в отношении принудительно закрытого бизнеса не работает», – сказал Бальнис. Он подчеркнул, что «ситуация ухудшается с каждым днем. Мы будем стараться сохранить каждого работника, поскольку это самое большое наше богатство, без него после окончания карантина мы не сможем продолжать бизнес. Мы говорим со всеми, но решение правительства компенсировать лишь часть минимальной зарплаты люди считают неприемлемым –  на такие деньги работники прожить не могут».

К примеру, литовская компания аренды самолетов и чартерных услуг GetJet Airlines предупредила об увольнении 370 работников, сообщила на минувшей неделе Служба занятости.

Кого спасать в первую очередь: людей или бизнес?

Некоторые эксперты убеждены, что «нельзя ввести экономику в состояние паралича только из медицинских соображений».

Кого спасать? В поиске ответа на этот вопрос американские ученые обратились к событиям столетней давности, до боли напоминающим сегодняшние. Как и сейчас, в 1918 году ответом на пандемию гриппа «испанки» стали самоизоляция, маски, закрытые лавки и заводы. Как и сейчас, кто-то ввел карантин раньше, кто-то выжидал. Позже выяснилось: выиграли те, кто спасал население, а не экономику. Сначала всем было одинаково плохо, но вот возвращение к норме после гриппа оказалось быстрее в тех местах, где сразу ввели карантин, ограничили физические контакты и подтянули гигиену.

Подобные уроки «испанки» придадут уверенности политикам, для которых карантин стал драмой с пока не написанным финалом. Они лишь нащупывают хрупкий баланс, который позволит в условиях пандемии спасти и население, и систему здравоохранения, и экономику.

Информация «ЛК», BNS 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.