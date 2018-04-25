Поствирусная экономика

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Большинство стран борются с коронавирусом карантином, невзирая на колоссальный ущерб для экономики.

Другие не спешат вводить бизнес в искусственную кому — боятся, что лекарство окажется опаснее болезни. Каждый месяц изоляции сокращает годовой объем экономики ЕС примерно на три процента, сообщил директор европейского отделения МВФ Пол Томсен.

Безработица в Литве выше, чем в среднем по ЕС

По данным Евростата, уровень безработицы в Литве в феврале был выше, чем в среднем в Евросоюзе (ЕС). За год уровень безработицы в Литве повысился на 0,6 пункта, а за месяц не изменился и в феврале был 6,6%, сообщает BNS. В целом в ЕС он за год снизился на 0,4 пункта до 6,5%, а за месяц не изменился, показывают данные Евростата.

Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год вырос на 3,5 пункта до 14,2% – работы не было у 15 тыс. молодых людей. В конце февраля работы не было у 97 тыс. человек.

Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что в ЕС работы не было у 14 млн человек.

По данным Содры, количество работников стремительно сокращается, особенно в сфере услуг. Так, в одной из крупнейших литовских сетей общепита Amber Food за месяц штат сократился на 157 человек, до 855. Директор компании Гядиминас Бальнис сказал, что помощь правительства недостаточная, люди уходят с работы. В сообщении сказано, что в компании Amber food, которой принадлежат рестораны Katpėdėlė и Charlie Pizza, работали 1200 человек по всей Литве. После объявленного карантина, компания объявила о простое. «Наша ситуация с уходящими из-за карантина работниками показывает, что план правительства в отношении принудительно закрытого бизнеса не работает», – сказал Бальнис. Он подчеркнул, что «ситуация ухудшается с каждым днем. Мы будем стараться сохранить каждого работника, поскольку это самое большое наше богатство, без него после окончания карантина мы не сможем продолжать бизнес. Мы говорим со всеми, но решение правительства компенсировать лишь часть минимальной зарплаты люди считают неприемлемым – на такие деньги работники прожить не могут».

К примеру, литовская компания аренды самолетов и чартерных услуг GetJet Airlines предупредила об увольнении 370 работников, сообщила на минувшей неделе Служба занятости.

Кого спасать в первую очередь: людей или бизнес?

Некоторые эксперты убеждены, что «нельзя ввести экономику в состояние паралича только из медицинских соображений».

Кого спасать? В поиске ответа на этот вопрос американские ученые обратились к событиям столетней давности, до боли напоминающим сегодняшние. Как и сейчас, в 1918 году ответом на пандемию гриппа «испанки» стали самоизоляция, маски, закрытые лавки и заводы. Как и сейчас, кто-то ввел карантин раньше, кто-то выжидал. Позже выяснилось: выиграли те, кто спасал население, а не экономику. Сначала всем было одинаково плохо, но вот возвращение к норме после гриппа оказалось быстрее в тех местах, где сразу ввели карантин, ограничили физические контакты и подтянули гигиену.

Подобные уроки «испанки» придадут уверенности политикам, для которых карантин стал драмой с пока не написанным финалом. Они лишь нащупывают хрупкий баланс, который позволит в условиях пандемии спасти и население, и систему здравоохранения, и экономику.

Информация «ЛК», BNS