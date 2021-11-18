Потакание Минску вызовет нечестное поведение — И. Шимоните

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что потакание Минску только поощрит нечестное поведение режима.

Об этом она заявила в среду после телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Требуется единая позиция ЕС, чтобы оказать давление на А. Лукашенко, чтобы он остановил миграционные потоки и позволил международным гуманитарным организациям работать в Беларуси. Потакание диктатору лишь поощрит нечестное поведение», — написал премьер в Twitter.

Согласно распрастраненному позже заявлению правительства, И. Шимоните подчеркнула необходимость дальнейшего усиления давления международного сообщества на Минск.

Премьер-министр также выразила солидарность с Польшей.

Она также подчеркнула, что уступка только увеличила количество людей, которых использует политический режим, не решила ситуацию в принципе и отвлекла внимание от главного виновника гуманитарного кризиса — А. Лукашенко

По заявлению правительства, на данный момент очень важна «работа институтов ЕС по остановке новых рейсов в странах происхождения мигоантов и решению вопроса репатриации» .

Премьер-министр также отметила, что санкции ЕС в отношении белорусских чиновников и физических лиц, в том числе авиаперевозчиков и других организаторов нелегальных миграционных потоков, должны вводиться и применяться до тех пор, пока ситуация существенно не изменится.

И. Шимоните и глава Еврокомиссии общались после того, как в среду канцлер Германии Ангела Меркель провела вторую беседу с авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко.