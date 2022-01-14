Потенциальные плоды нашей смелой внешней политики

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Внешняя политика литовского правительства была взвешенной и решительной до такой степени, что ее поддерживали мировые демократические страны, — пишет Алоизас Сакалас в публикации на сайте пресс-службы Социал-демократической партии Литвы. — Их поддержка была щитом, который позволял нам игнорировать требования и предупреждения не дружелюбных по отношению к нам государств. Так мы вступили в НАТО, стали членами ЕС, хотя нашим недругам это очень не понравилось. Наш голос слышали сильные мира сего. И не только слышали, но и вслушивались. Мы стали равными среди равных и получили прочную политическую «крышу» в демократических странах. Это продолжалась до тех пор, пока люди, формирующие нашу внешнюю политику, не начали думать и действовать так, как если бы они были безошибочными проводниками глобальной политики, указывая взмахом руки путь, по которому должны идти демократические страны. Именно так в Литве возникли две внешнеполитические проблемы: отношения с Беларусью и Китаем.

Отношения с Беларусью. Я не думаю, что мы должны считать президентом государства человека, который претендует на этот пост за счет фальсификации выборов. Он должен считаться обычным гражданином Беларуси, захватившим власть, поэтому он не должен присутствовать на встречах глав государств, на конференциях и в политических структурах мира. Но он правит многомиллионной страной, и нам нужно найти такую ​​форму общения с ним, которая позволит поддержать и защитить оппозицию от репрессий диктатора. Иными словами, я полностью поддерживаю позицию бывшего канцлера Германии А. Меркель. И я сомневаюсь, а не ошиблись ли мы, полагая, что одна лишь наша поддержка, оказанная оппозиции, станет решающим фактором в этой борьбе за демократию. И что одних наших санкций будет достаточно для инаугурации законно избранного президента. Хотя казалось, что массовые демонстрации заставят диктатора уйти в отставку не сегодня-завтра. Но этого не произошло. Армия диктатора подавила демонстрации, и стало ясно, что решающим фактором была сама оппозиция и что иностранная поддержка была необходимой, но без стремления общественности самой страны к европеизации недостаточной и безуспешной мерой.

О Тайване и Китае. В 1992-1996 годах я был заместителем спикера Сейма. И как-то мне позвонил высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел Тайваня и попросил о встрече во время своего пребывания в Вильнюсе. Я согласился, и мы назначили время и место встречи. К моему большому удивлению, вскоре мне позвонил чиновник из Министерства иностранных дел Китая и категорическим тоном потребовал отменить встречу с тайваньцем. Я не согласился, заявив, что тайванец уже в самолете. Встреча состоялась, тайванец попросил организовать встречу с премьер-министром, который, в свою очередь, встречаться не захотел. Я привожу этот пример как иллюстрацию сверхчувствительной реакции Китая на любой контакт с представителями Тайваня. Поэтому меня не удивила реакция на открытие в Вильнюсе представительства Тайваня, а не Тайбэя.

Каков возможный ход событий? Вижу несколько вариантов.

1. Литва ничего не делает, а просто ждет какого-нибудь спасательного круга с Запада. Тогда китайцы будут продолжать преследовать нас, сокращая наши контакты с миром, подавляя наш экспорт и импорт. Литва потеряет много финансов и рабочих мест. Пострадает экономика Литвы.

2. Любая западная страна, желательно, максимально большая, последует примеру Литвы. Тогда китайцам придется хорошенько попотеть, чтобы предотвратить распространение таких вирусных действий Запада по всему миру. Литве от этого станет легче. Но я не думаю, что найдутся государства, которые готовы идти на жертвы «ради какой-то Литвы»… Ну если только США не забыли все свои идеалы. Пока это просто моя розовая мечта. Но могла бы стать реальностью, если США захотели бы ослабить Китай не на словах, а на деле.

3. Литва по пожеланию Китая изменит название представительства. Это будет очень серьезным ударом по престижу Литвы и ее «ценностной политике».

Если бы Литва заранее согласовала свою позицию с западными государствами, у нас либо был бы широкий фронт против экономической экспансии Китая, либо мы не вмешивались бы в дела Китая. Но в любом случае у Литвы не было бы нынешней проблемы, и если бы фронт против Китая был сформирован, одним из его генералов стал бы министр иностранных дел Литвы, — заключает автор публикации.*

Алоизас САКАЛАС, сигнатор Акта восстановления независимости Литвы