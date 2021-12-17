Ежегодно в общественном транспорте литовской столицы пассажиры оставляют более 1000 разных вещей. Половину удается вернуть владельцам, но не все вещи находят своих хозяев, сообщает пресс-служба Вильнюсского общественного транспорта. Кстати, в этом году 10 декабря, в Международный день Lost&Found («Потерянное и найденное»), состоялась акция, организованная Вильнюсским общественным транспортом, во время которой забытые в автобусе или троллейбусе вещи вручал Дед Мороз.

В 2020 году нашли 1204 предмета, 462 из них вернулись к владельцам, в 2019 г. — 1725, вернулись — 627. В этом году найдены 1133 вещи, 751 предмет уже возвращен его хозяину.

Пассажиры, забывшие свои вещи в вильнюсских троллейбусах и автобусах, могут найти их на сайте https://www.vilniausviesasistransportas.lt/rasti-daiktai/ или звонить по номеру 1848. Если утерянная вещь найдена, с хозяином свяжутся в течение двух дней.