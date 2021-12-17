Ежегодно в общественном транспорте литовской столицы пассажиры оставляют более 1000 разных вещей. Половину удается вернуть владельцам, но не все вещи находят своих хозяев, сообщает пресс-служба Вильнюсского общественного транспорта. Кстати, в этом году 10 декабря, в Международный день Lost&Found («Потерянное и найденное»), состоялась акция, организованная Вильнюсским общественным транспортом, во время которой забытые в автобусе или троллейбусе вещи вручал Дед Мороз.
В 2020 году нашли 1204 предмета, 462 из них вернулись к владельцам, в 2019 г. — 1725, вернулись — 627. В этом году найдены 1133 вещи, 751 предмет уже возвращен его хозяину.
Пассажиры, забывшие свои вещи в вильнюсских троллейбусах и автобусах, могут найти их на сайте https://www.vilniausviesasistransportas.lt/rasti-daiktai/ или звонить по номеру 1848. Если утерянная вещь найдена, с хозяином свяжутся в течение двух дней.
Компания обращает внимание, что находки отличаются по временам года. С началом учебного года чаще всего находят рюкзаки и спортивные сумки со спортивной формой, куртки, а зимой — перчатки и шарфы. Самыми распространенными находками остаются кошельки, телефоны, ключи, компьютеры и электронные сигареты. Бывают и более экзотические находки: сакральные предметы для обрядов, рисунки, любовные письма, музыкальные инструменты. Оставленные в транспорте скоропортящиеся продукты сразу же выбрасывают. Все остальные вещи хранят полгода.
«Многие вещи хозяева находят и забирают практически сразу, как только замечают пропажу компьютера или телефона — звонят нам. Мы звоним водителю и просим его взять эти вещи на хранение, а после окончания смены сдать диспетчеру или организуем передачу во время рейса. Если пассажиры за найденными вещами не обращаются, мы сами ищем владельца», — говорят представители компании.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt