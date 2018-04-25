Потерявшим работу из-за пандемии в Ирландии предлагают учиться

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Те, кто потерял работу из-за локдауна, вызванного пандемией коронавируса смогут получить новую специальность на 14000 субсидированных правительством курсах.

Министр высшего образования Ирландии Саймон Харрис объявил, что на эти цели выделено €30 миллионов бюджетных средств.

11600 учебных мест предусмотрены в образовательных модулях ВУЗов, еще 2500 человек смогут пройти курсы повышения квалификации, сообщает Irish Times

Правда, на текущий момент только PUP получают более четверти миллиона человек, так что образования на всех явно не хватит.