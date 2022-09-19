Поток дезинформации растет, мишень– ограничения на поездки россиян

По мнению армейских аналитиков, в августе в пропаганде, распространяемой враждебными источниками, особое внимание уделялось теме литовско-российских отношений, и в ней доминировала одна нарративная линия — якобы имеющейся литовской антирусскости, русофобии и враждебных действий по отношению к России.

По мнению аналитиков, наибольшее влияние на враждебную информацию имели предложение МИД прекратить выдачу шенгенских туристических виз гражданам России, швартовка десантного корабля USS Kearsarge (LHD-3) в Клайпедском порту и неформальная встреча министров обороны ЕС в Праге.

В ответ на предложения Литвы о туристических визах пропагандистские источники заявили, что Литва якобы идет против основных ценностей ЕС, ограничивая права человека и разделяя туристов по национальному и гражданскому признаку.

По данным армии, кремлевская пропаганда отреагировала в августе на процесс демонтажа советских идеологических памятников в муниципалитетах Литвы, Латвии и Эстонии. 18 августа МИД России выступил с отдельным заявлением, в котором говорится, что Россия расценивает подобные действия властей стран Балтии как то, что «в прибалтийских странах продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия в отношении советского мемориального наследия».

В прошлом месяце и тема «калининградской блокады» получила дальнейшее развитие.

НАТО и другие темы обороны подверглись враждебной дезинформации, при этом интенсивная деятельность была направлена ​​против Североатлантического союза, он изображался как глобальный агрессор. Сообщения об агрессивности НАТО распространялись высшими российскими официальными лицами, альянс обвиняли в том, что он спровоцировал «кризис» в Евросоюзе. Утверждалось, что «агрессивная политика НАТО» вынуждает Россию защищаться, поэтому Альянс несет ответственность за кризис в Европе и вообще представляет угрозу мировому порядку и безопасности.

В нарративе о «беспрецедентной агрессивности» НАТО эпизодически использовалась смерть Дарьи Дугиной, дочери влиятельного русского философа-националиста Александра Дугина.

В августе также была развита тема участия НАТО в войне в Украине. Утверждалось, что Альянс вербует иностранных наемников для Украины.

Во второй половине августа наметилась тенденция открыто обвинять НАТО в участии в военных действиях, распространился нарратив о том, что Альянс ведет опосредованную войну и полностью вовлечен в войну, как в плане техники, так и военных.

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