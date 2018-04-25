Поток иностранных туристов в Литве может сократиться на 40, местных – на 25%

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В этом году поток иностранных туристов, прибывающих в Литву, может сократиться на 40%, а местных путешественников – на 25%. Выручка туристического сектора снизиться почти на 0,5 млрд евро, прогнозирует национальное агентство поощрения туризма Keliauk Lietuvoje.

По данным агентства, этот сектор создает около 3% внутреннего валового продукта (ВВП) страны, поэтому в связи с ожидаемым спадом в 30% в этом секторе экономика сократиться приблизительно на 1 проц. пункт.

Директор Keliauk Lietuvoje Далюс Моркувенас утверждает, что необходимо думать, как повысить расходы туристов.

«Путешественники, прибывающие в Литву, тратят здесь почти в 6 раз больше, чем путешествующие литовцы – расходы иностранных туристов составляют 82,5%, а литовских жителей – лишь 17,5%. Поэтому необходима большая ориентация на привлечение иностранных туристов, повышение их расходов и продление их пребывания», – отметил в пресс-релизе Д. Моркувенас.

По данным агенства, расходы иностранных туристов за десятилетие – с 2009 года – выросли с 390 млн до 977,8 млн евро, все же, новейшие данные показывают замедление роста. Кроме того, расходы местных туристов за десятилетие выросли в два раза, а иностранных туристов – в 2,5 раза.