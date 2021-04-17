Поток посылок через Lietuvos pastas в этом году вырос на 45% до 14 млн

Фото Lietuvos paštas

Литовская почтовая компания Lietuvos pastas утверждает, что успешно распределила полученные до начала апреля посылки из-за рубежа — они либо уже доставлены получателям, либо находятся в пути — в постаматах, почтовых отделениях или же будут доставлены почтальонами.

За первый квартал года Lietuvos pastas распределила более 14 млн посылок и писем — на 45% больше, чем год назад, поток только зарубежных посылок был на 32% больше, его большая часть (около 70%) — посылки из Китая.

Председатель правления Lietuvos pastas Миндаугас Кигуолис говорит, что сейчас компания решает проблемы, связанные с обработкой и распределением рекордно большого потока посылок из-за рубежа.

Как сообщает предприятие, обработка посылок идет слаженно, исключение составляют отдельные случаи.