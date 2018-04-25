Потомкам жертв нацизма стало проще получить гражданство ФРГ

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Немецкое правительство упростило правила для получения гражданства потомкам людей, бежавших от ужасов нацистской Германии.

Упрощённая процедура оформления немецкого гражданства, позволяющая заявителям существенно сократить затраты времени и сил, предусмотрена для детей и внуков людей, пострадавших от нацистского режима. Соответствующие указы Федерального правительства вступили в силу в пятницу, 30 августа.

Стоит отметить, что в Германии уже существовали правила, позволяющие потомкам преследуемых евреев получить гражданство.

Однако ранее заявители неоднократно жаловались на бюрократию и на сложность действовавшей процедуры натурализации в Германии. Недовольные трудностями на пути к получению немецкого гражданства критиковали высокую, на их взгляд, вероятность отказа и подчёркивали, что соответствующее право на гражданство им гарантировано законодательством ФРГ.

Статья 116 (2) Основного закона Германии гласит, что бывшие граждане страны, лишённые гражданства в период с 1933 по 1945 годы по политическим, расовым или религиозным мотивам, а также их потомки, могут быть вновь восстановлены в своём гражданстве.

Два вступивших в силу новых декрета существенно упрощают процедуру и позволяют закрыть несколько пробелов в законодательстве.

Прежде всего, по новым правилам без лишних сложностей смогут получить гражданство родственники людей, вынужденных покинуть страну ещё до начала гонений и преследований по национальному признаку. То есть ещё до того, как их гражданство было отозвано. Теперь они наконец смогут официально вернуть гражданство, утраченное их предками.

Кроме того, раньше одной из распространённых причин отказа в восстановлении гражданства ФРГ являлся тот факт, что заявители были рождены от матери немецкого происхождения и отца – выходца из другой страны. Это связано с тем, что до 1953 года немецкое гражданство могло передаваться только по отцовской линии. Благодаря новому закону эта преграда устранена и те, кто прежде получал отказ, теперь могут претендовать на восстановление утраченного гражданства.

«Германия должна понести свою историческую ответственность в отношении пострадавших. Никто не должен быть отстранён, потому что несправедливость нацистской эпохи была слишком далека во времени», – прокомментировал указы министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Политик убеждён, что благодаря нововведению многие из тех, кто раньше сталкивался с отказом миграционного ведомства, теперь смогут получить долгожданное гражданство.

В министерстве также отметили, что подать заявления по новым правилам смогут представители второго, третьего, четвёртого, а в некоторых случаях и пятого поколения.

Стоит отметить, что одной из причин, побудивших Федеральное правительство к серьёзному пересмотру процедуры возобновления немецкого гражданства, стало существенное увеличение числа заявок. При этом наиболее резко за последнее время возросло количество обращений подданных Великобритании, предки которых подвергались гонениям нацистов. Ещё в 2015 году число заявителей из Англии составляло всего лишь 43 человека, в то время как в 2018 году было подано 1506 заявлений от жителей королевства. Во многих случаях задуматься о получении немецкого гражданства британцев подтолкнула перспектива выхода Британии из Европейского союза.

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